Serbien im SEPA-Raum: Blitzschnelle Euro-Überweisungen ab 5. Mai

Serbien betritt offiziell den einheitlichen europäischen Zahlungsraum – mit spürbaren Folgen für Bürger, Unternehmen und Banken.

Die Nationalbank Serbiens (NBS) hat heute bekanntgegeben, dass sie vom Europäischen Zahlungsverkehrsrat eine positive Bewertung im Zulassungsverfahren für das Zahlungsschema SEPA Credit Transfer (CT) erhalten hat und ab sofort im Register dieser Institution geführt wird. Damit ist Serbien offiziell Teil des SEPA-Raums – ein Schritt, den die NBS als wesentlichen Baustein im europäischen Integrationsprozess des Landes und als weiteren Meilenstein bei der Annäherung des heimischen Finanzsystems an den rechtlichen und institutionellen Rahmen der Europäischen Union wertet.

SEPA-Beitritt Serbiens

Mit dem Beitritt zum SEPA-Raum eröffnet sich serbischen Banken die Möglichkeit, sich den SEPA-Zahlungsschemata anzuschließen und ihre Euro-Zahlungsdienste nach einheitlichen technischen und geschäftlichen Regeln abzuwickeln. In der Praxis bedeutet das: Eine Überweisung in Euro folgt künftig denselben Standards – unabhängig davon, ob die Transaktion innerhalb Serbiens oder zwischen zwei beliebigen Mitgliedsländern des SEPA-Raums stattfindet.

Dem SEPA-Raum gehören insgesamt 41 Staaten an: alle 27 EU-Mitgliedstaaten, die drei EWR-Länder Island, Norwegen und Liechtenstein, die Schweiz, Großbritannien sowie die Kleinstaaten Andorra, Monaco, San Marino und Vatikan – und nun auch Albanien, Montenegro, Moldau, Nordmazedonien und Serbien. Bargeldlose Euro-Zahlungen können damit künftig unter günstigen und standardisierten Bedingungen in allen Mitgliedsländern dieses Zahlungsraums abgewickelt werden, wie die NBS betonte.

Den operativen Betrieb nimmt das SEPA-CT-Zahlungsschema am 5. Mai dieses Jahres auf, wenn die technische Implementierungsphase vollständig abgeschlossen sein wird. Ab diesem Zeitpunkt stehen SEPA-Zahlungen in vollem Umfang zur Verfügung.

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Vorteile für Wirtschaft

Für Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft bringe der Beitritt erhebliche Erleichterungen, so die NBS: Euro-Überweisungen zwischen Serbien und anderen SEPA-Ländern würden damit schneller, effizienter und kostengünstiger. Statt wie bisher mehrere Tage in Anspruch zu nehmen, sollen Geldtransfers künftig innerhalb eines Arbeitstages abgewickelt werden.

Für Unternehmen bedeutet das einfachere Zahlungen an Lieferanten im europäischen Ausland und einen rascheren Geldeingang von Kunden aus dem SEPA-Raum – was laut NBS zur spürbaren Senkung der Geschäftskosten beitragen wird. Schätzungen zufolge könnten sich die jährlichen Einsparungen auf 50 bis 60 Millionen Euro belaufen.

Auch Privatpersonen profitieren: Überweisungen an Familienangehörige im Ausland oder der Empfang von Geld aus dem Ausland werden günstiger und schneller.

Der Dinar bleibt dabei die offizielle Währung Serbiens – der SEPA-Beitritt betrifft ausschließlich den Euro-Zahlungsverkehr.