Hackerangriff auf Westfield Donau Zentrum: Kundendaten abgegriffen

Datenleck im Wiener Einkaufszentrum: Beim Westfield Donau Zentrum wurden Kundendaten gestohlen – nun warnt das Unternehmen seine Mitglieder.

Das IT-System des Westfield Donau Zentrums in Wien-Donaustadt ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Unbekannte Täter verschafften sich dabei offenbar Zugang zu einer Datenbank, in der Informationen von Mitgliedern des Treueprogramms sowie von Newsletter-Abonnenten gespeichert waren. „Wir wurden über einen unbefugten Zugriff auf eine unserer Datenbanken informiert, die bestimmte Informationen unserer Treueprogramm-Mitglieder und/oder Newsletter-Abonnenten enthält (Vornamen, Nachnamen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Postleitzahlen, Geburtsdaten, Kfz-Kennzeichen, sofern angegeben)“, heißt es in einem Schreiben, welches „Heute“ vorliegt.

Mehr zum ThemaBitpanda SMS: Wallet-Transfer erfasst – So erkennst du den Betrug⇢

Warnung vor Phishing

Konkrete Hinweise auf eine missbräuchliche Nutzung der abgegriffenen Daten liegen bislang nicht vor – dennoch warnt das Unternehmen ausdrücklich vor möglichen Phishing-Versuchen. „Als Vorsichtsmaßnahme empfehlen wir Ihnen daher, bei allen unaufgeforderten Anrufen, E-Mails und Textnachrichten Vorsicht walten zu lassen, insbesondere wenn Sie zur Angabe von Zahlungsinformationen oder Passwörtern aufgefordert werden. Wir werden Sie niemals per E-Mail, Telefon oder Textnachricht nach Ihrer Kartennummer oder Ihrem Passwort fragen“, heißt es im Schreiben abschließend.

Behörden informiert

Bankverbindungen und Kreditkartendaten wurden nach aktuellem Stand nicht kompromittiert. Auch die Daten von Mitarbeitenden und im Einkaufszentrum ansässigen Händlern sind demnach nicht betroffen.

Das Unternehmen teilte weiters mit: „Wir haben umgehend die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um diesen Vorfall einzudämmen, und arbeiten eng mit den zuständigen Behörden zusammen.“ Die zuständigen Datenschutzbehörden wurden bereits informiert und eine formelle Beschwerde eingereicht.