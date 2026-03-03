Wallet-Transfer erfasst“ – Achtung vor neuer Betrugsmasche per SMS

Eine SMS, ein angeblicher Wallet-Transfer, eine Telefonnummer – und schon tappt man in die Falle.

Derzeit kursieren SMS-Nachrichten, die den Anschein erwecken, vom Kryptoplattform-Anbieter Bitpanda zu stammen. Der Inhalt dieser Nachrichten: Ein sogenannter „Wallet-Transfer“ sei erfasst worden. Wer diese Transaktion nicht selbst in Auftrag gegeben habe, solle umgehend eine in der Nachricht angeführte Telefonnummer kontaktieren.

Das Ziel ist klar – durch die Behauptung einer unbekannten Kontobewegung wird Druck aufgebaut, der zu einem Rückruf verleiten soll. Auffällig dabei: Die Absenderkennung lautet schlicht „Bitpanda“, eine persönliche Anrede oder konkrete Angaben zum jeweiligen Konto fehlen vollständig.

Bekanntes Betrugsmuster

Derartige Nachrichten folgen einem bekannten Muster aus dem Bereich des digitalen Betrugs. Bei solchen Phishing-Versuchen werden vorgetäuschte Konto- oder Wallet-Aktivitäten genutzt, um Betroffene unter Druck zu setzen – mit dem Ziel, sie zu einem Rückruf zu bewegen oder zur Herausgabe persönlicher Daten zu veranlassen.

In Oberösterreich sind bereits mehrere Anzeigen wegen der Bitpanda-Phishing-SMS eingegangen, teilweise mit hohen finanziellen Schäden. Die Fälle zeigen, dass Betroffene durch die täuschend echte Aufmachung der Nachrichten tatsächlich zum Handeln verleitet werden.

Richtig reagieren

Wer eine solche SMS erhält, sollte die angegebene Nummer keinesfalls anrufen und enthaltene Links nicht anklicken. Eigene Transaktionen und Kontostände lassen sich ausschließlich über die offizielle Bitpanda-App oder die bekannte Website des Unternehmens verlässlich überprüfen.

Bitpanda teilt mit, dass das Unternehmen niemals unaufgefordert anruft, keine eingehenden Anrufe annimmt und keinen Telefonsupport anbietet. Bei Unsicherheiten empfiehlt sich die direkte Kontaktaufnahme mit dem Kundenservice – ausschließlich über die offiziellen Kommunikationswege von Bitpanda.