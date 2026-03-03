Hüfttief im Schnee, keine Schuhe – Jugendliche per Hubschrauber gerettet

Hüfttief im Schnee, ein Schuh weg – zwei Jugendliche erlebten ihre Bergtour am Witterstein als eiskaltes Abenteuer.

Zwei deutsche Jugendliche gerieten bei dem Versuch, die Route „Rund um den Witterstein“ im Kleinwalsertal zu bewältigen, in ernste Schwierigkeiten: Bei tiefwinterlichen Bedingungen sanken sie bis zur Hüfte im Schnee ein. Einem der beiden – dem 18-Jährigen – gingen dabei die Schuhe verloren, woraufhin er den Weg zunächst in Socken fortsetzte.

Rettung per Hubschrauber

Erst danach entschieden sich die beiden, den Notruf zu wählen. Laut Polizei wurden sie schließlich mithilfe eines Hubschraubers und per Tau aus ihrer misslichen Lage befreit.

Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort kamen die jungen Männer in einem Hotel unter – eine Einweisung ins Krankenhaus war nicht erforderlich.