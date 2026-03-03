KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Bergtour

Hüfttief im Schnee, keine Schuhe – Jugendliche per Hubschrauber gerettet

Hüfttief im Schnee, keine Schuhe – Jugendliche per Hubschrauber gerettet
FOTO: iStock/boggy22
1 Min. Lesezeit |

Hüfttief im Schnee, ein Schuh weg – zwei Jugendliche erlebten ihre Bergtour am Witterstein als eiskaltes Abenteuer.

Zwei deutsche Jugendliche gerieten bei dem Versuch, die Route „Rund um den Witterstein“ im Kleinwalsertal zu bewältigen, in ernste Schwierigkeiten: Bei tiefwinterlichen Bedingungen sanken sie bis zur Hüfte im Schnee ein. Einem der beiden – dem 18-Jährigen – gingen dabei die Schuhe verloren, woraufhin er den Weg zunächst in Socken fortsetzte.

Rettung per Hubschrauber

Erst danach entschieden sich die beiden, den Notruf zu wählen. Laut Polizei wurden sie schließlich mithilfe eines Hubschraubers und per Tau aus ihrer misslichen Lage befreit.

Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort kamen die jungen Männer in einem Hotel unter – eine Einweisung ins Krankenhaus war nicht erforderlich.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Phishing-Alarm
Wallet-Transfer erfasst“ – Achtung vor neuer Betrugsmasche per SMS
| Bergtour
Hüfttief im Schnee, keine Schuhe – Jugendliche per Hubschrauber gerettet
| Kopfverletzung
Bus fährt um die Kurve: 80-Jähriger kippt mit Rollstuhl um
| Flugchaos
Passkontrolle zu langsam: Ryanair lässt 89 Passagiere auf Insel zurück
| Militärkonflikt
Epische Wut“ – Netanjahu warnt vor Iran-Raketen gegen USA
MEHR AKTUELLE NEWS