Bus fährt um die Kurve: 80-Jähriger kippt mit Rollstuhl um

Ein Abbiegemanöver, ein kippender Rollstuhl – für einen 80-Jährigen endet eine Busfahrt in Innsbruck mit dem Weg ins Krankenhaus.

In einem Innsbrucker Linienbus hat sich am Montagnachmittag ein Unfall ereignet, bei dem ein 80-jähriger Mann im Rollstuhl eine Kopfverletzung erlitt. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr, als das Fahrzeug in Innsbruck unterwegs war.

Der Senior befand sich gemeinsam mit seiner Frau im hinteren Bereich des Busses. Laut Polizei waren zwar die Bremsen seines Rollstuhls aktiviert, eine zusätzliche Sicherung fehlte jedoch. „An seinem Rollstuhl waren die Bremsen eingelegt, weiters war er aber nicht gesichert“, teilt die Polizei mit.

Rollstuhl kippt um

Als der Bus in die Brixner Straße einbog, verlor der Rollstuhl die Standfestigkeit und kippte nach rechts in Richtung Bustür. Der Mann zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf zu. Nach einer ersten Versorgung vor Ort wurde er von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht.