Passkontrolle zu langsam: Ryanair lässt 89 Passagiere auf Insel zurück

89 Urlauber, ein abhebendes Flugzeug – und ein Flughafen, der offenbar schon länger an seine Grenzen stößt.

Auf der spanischen Ferieninsel Lanzarote wurden 89 Reisende von ihrem Ryanair-Flug zurückgelassen – der Grund lag in erheblichen Verzögerungen bei der Passkontrolle. Konkret betroffen war der Flug FR4756 vom vergangenen Mittwoch, der vom Flughafen César Manrique-Lanzarote nach Bristol führen sollte. Die Maschine befand sich bereits im Verzug, als noch immer zahlreiche Passagiere aus Nicht-Schengen-Ländern auf die Abfertigung an der Grenzkontrolle warteten.

Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, ist dieser Ablauf am Flughafen Lanzarote kein Einzelfall: Schon im Vorjahr soll das gleichzeitige Eintreffen von 17 Flügen aus Nicht-EU-Ländern zu chaotischen Verhältnissen geführt haben, weil die Reisedokumente sämtlicher Ankömmlinge gestempelt werden mussten.

Flug halb besetzt

Die Airline ließ die Wartezeit offenbar nicht weiter auf sich nehmen und gab den Startbefehl. Das Bodenpersonal war daraufhin damit beschäftigt, das Gepäck der nicht eingecheckten Passagiere aus dem Frachtraum zu entfernen. Laut Recherchen der Onlinezeitung La Voz de Lanzarote hob das Flugzeug schließlich mit lediglich der Hälfte der verfügbaren Plätze belegt ab und landete mit 52 Minuten Verspätung in Bristol.

Wie lange die gestrandeten Urlauber auf Lanzarote auf eine Weiterreise warten mussten, ist nicht bekannt. Nicht nur Flugreisende, auch Kreuzfahrtgäste sahen sich zuletzt mit ähnlichen Schwierigkeiten konfrontiert: Wegen starker Winde musste ein deutsches Kreuzfahrtschiff seinen Aufenthalt auf Madeira vorzeitig beenden – zwei Passagiere schafften es dabei nicht mehr rechtzeitig an Bord zurück.

Neues EU-System verlängert Kontrollen

Die Verzögerungen bei der Passkontrolle könnten mit der Einführung neuer EU-Regelungen zusammenhängen: Das Entry/Exit System (EES) ist ein automatisiertes IT-System der EU zur Registrierung von Reisenden aus Nicht-EU-Staaten, das seit dem 12. Oktober 2025 schrittweise eingeführt wird und bis zum 10. April 2026 vollständig umgesetzt sein soll. Es ersetzt die manuelle Passstempelung durch die digitale Erfassung biometrischer Daten wie Gesichtsbild und Fingerabdrücke – ein Prozess, der die Abfertigung deutlich verlängern kann, wenn die Infrastruktur nicht ausreicht.

Ryanairs Stellungnahme

Ryanair hat sich inzwischen zu dem Vorfall geäußert. „Aufgrund von Verzögerungen bei der Passkontrolle am Flughafen Lanzarote (25. Februar) haben einige Passagiere diesen Flug von Lanzarote nach Bristol verpasst.“ In der schriftlichen Stellungnahme hieß es weiter: „Hätten sich diese Passagiere vor Schließung des Boarding-Schalters dort eingefunden, hätten sie diesen Flug zusammen mit den 90 Passagieren, die sich rechtzeitig am Schalter eingefunden hatten, antreten können.“