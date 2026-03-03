„Reinigungstrupp“ läutet an der Haustür: 1.460 Euro für eine Stunde Arbeit

An der Haustür beginnt die Masche – und endet mit einer Rechnung, die kaum zu glauben ist.

Eine Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck wurde Opfer eines dreisten Betrugsversuchs: Unbekannte sprachen sie an ihrer Haustür an und boten ihr eine Fassadenreinigung an. Wie die Polizei dem Medium „Heute“ mitteilte, zahlte die Frau zunächst 800 Euro als Anzahlung – für lediglich eine Stunde Arbeit verlangten die Männer anschließend 1.460 Euro.

Den vollen Betrag konnten sie jedoch nicht eintreiben: Die Frau ließ sich dem Druck nicht beugen, woraufhin die Täter ohne das restliche Geld das Weite suchten.

Polizeiliche Warnung

Die Polizei richtet nun eine eindringliche Warnung an die Bevölkerung und weist auf die typische Vorgehensweise solcher Betrüger hin: überrumpelndes Auftreten, mangelhafte Ausführung der versprochenen Arbeiten und massiv überhöhte Preisvorstellungen. Wer an der Haustür in eine solche Situation gerät, sollte weder etwas unterschreiben noch Geld übergeben. Im Zweifel empfiehlt die Exekutive, umgehend den Polizeinotruf 133 zu wählen.

Zeugen gesucht

Darüber hinaus bittet die Polizei mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen, sich zu melden. Die Polizeiinspektion Vöcklabruck ist unter der Telefonnummer 059133/4160-100 erreichbar. Als weiteres Erkennungsmerkmal gilt ein weißer Kleintransporter.

Bei dem mutmaßlichen Haupttäter handelt es sich um einen 38-jährigen gebürtigen Franzosen.