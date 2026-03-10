Jobabbau bei Volkswagen: Konzern will 50.000 Stellen streichen

VW verschärft den Stellenabbau massiv – und die neuen Zahlen zeigen, wie ernst die Lage beim Autokonzern wirklich ist.

Volkswagen hat seine Abbaupläne für den deutschen Standort deutlich ausgeweitet: Bis 2030 sollen konzernweit 50.000 Arbeitsplätze in Deutschland wegfallen – bislang war von 35.000 Stellen die Rede. Hintergrund ist ein massiver Gewinneinbruch: Das Konzernergebnis nach Steuern sank 2025 um rund 44 Prozent von 12,4 auf 6,9 Milliarden Euro. Der Umsatz verharrte bei 322 Milliarden Euro, für das laufende Jahr peilt Europas größter Automobilhersteller ein Plus von drei Prozent an.

Bei den Absatzzahlen legte VW in Europa um fünf Prozent zu, während die Märkte in Nordamerika und China rückläufig waren.

Schwieriges Umfeld

Finanzvorstand Arno Antlitz verwies auf ein schwieriges Umfeld: Geopolitische Verwerfungen, Zollbelastungen und ein intensiver Wettbewerb hätten das Geschäftsjahr geprägt. Die laufende Restrukturierung zeige zwar erste Wirkung, und der Netto-Cashflow habe die Erwartungen übertroffen. „Das aktuelle Ergebnisniveau von bereinigt 4,6 Prozent vor Restrukturierung reicht aber langfristig nicht aus.“

Als Zielkorridor für die operative Rendite hat sich der Konzern vier bis 5,5 Prozent gesetzt – ein deutlicher Sprung gegenüber den 2,8 Prozent des Vorjahres, als die Marge um 3,1 Prozentpunkte abgerutscht war.

Massiver Stellenabbau

VW werde „weiter konsequent unsere Kosten senken“, bekräftigte Antlitz. Konzernchef Oliver Blume präzisierte in einem Schreiben an die Aktionäre das Ausmaß des geplanten Personalabbaus: „Insgesamt sollen bis 2030 rund 50.000 Stellen im gesamten Volkswagen-Konzern in Deutschland abgebaut werden.“ Ende 2024 hatte VW mit den Gewerkschaften einen Abbau von 35.000 Stellen bis 2030 vereinbart, der vor allem die Kernmarke betraf.

Weltweit beschäftigte der Konzern im vergangenen Jahr noch 662.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – ein Rückgang von 2,4 Prozent gegenüber 2024. Beim Absatz verzeichnete VW in Europa ein Plus von fünf Prozent, in Südamerika sogar von zehn Prozent. Deutlich schlechter lief es in Nordamerika, wo zwölf Prozent weniger Fahrzeuge verkauft wurden, sowie in China mit einem Minus von sechs Prozent.

Insgesamt setzte der Konzern knapp neun Millionen Fahrzeuge ab, nach etwas mehr als neun Millionen im Jahr zuvor.