Eingriff in Ölpreise: Regierung setzt auf neue Preisbremse

Österreich greift durch: Ein neues Gesetz soll Ölkonzerne zwingen, Preissenkungen direkt an die Kunden weiterzugeben.

Das Maßnahmenpaket, das die Bundesregierung zur Entlastung an den Zapfsäulen schnürt, verfolgt zwei unterschiedliche Ansätze: Zum einen wird die Mineralölsteuer befristet um fünf Cent reduziert. Zum anderen greift der Staat erstmals direkt in die Gewinnspannen der Ölkonzerne ein – ein Schritt, der politisches Neuland bedeutet und entsprechende Debatten ausgelöst hat.

Noch am heutigen Mittwoch könnte der Nationalrat den Weg dafür freimachen, wobei die Grünen als mögliche Mehrheitsbeschaffer gelten. Die FPÖ schloss eine Beteiligung von vornherein aus. Nach wochenlangen Verhandlungen über die konkrete Ausgestaltung soll nun eine Einigung vorliegen.

Preise ab April

Ab dem 2. April werden die Preise des Vortages um fünf Cent gesenkt. Tankstellen, Raffinerien und bestimmte Großhändler sind verpflichtet, diesen Abschlag über die gesamte Lieferkette bis zur Zapfsäule weiterzugeben. Um Umgehungen zu verhindern, gilt eine klare Vorgabe: Nach dem Inkrafttreten am 2. April dürfen die Preise ausschließlich in dem Ausmaß steigen, das durch internationale Marktnotierungen gerechtfertigt ist.

Eigenmächtige Aufschläge darüber hinaus sind untersagt. Preissenkungen hingegen müssen unverzüglich an die Kunden weitergegeben werden. Damit soll ausgeschlossen werden, dass Mineralölunternehmen spätere Preissteigerungen zur Überkompensation nutzen.

Anders als ursprünglich vorgesehen, wird es für Tankstellen keine gesonderte Margenbegrenzung geben. Die Einhaltung der Regelung wird durch eine Nachweispflicht gegenüber der E-Control sichergestellt: Große Mineralölkonzerne müssen dokumentieren, dass die Preissenkung tatsächlich beim Endkunden ankommt.

Laut einem Bericht des Standard sieht die geplante Regelung für den Margendämpfer folgendermaßen aus: Ausgangspunkt sind die Großhandelspreise, zu denen Raffinerien ihren Kraftstoff verkaufen. Die beiden privaten Unternehmen Platts und Argus erheben bei Raffinerien und Mineralölhändlern aktuelle Transaktionspreise und veröffentlichen daraus ermittelte Durchschnittswerte – also jene Preise, zu denen Benzin und Diesel am jeweiligen Tag tatsächlich gehandelt werden.

Betroffene Konzerne

Die Regelung richtet sich an Hersteller von Benzin und Diesel – im Wesentlichen die OMV in Schwechat – sowie an alle ausländischen Konzerne, die Tankstellen mit dahinterstehenden Raffinerien betreiben. Neben der OMV sollen damit auch große Akteure wie Shell, BP, Jet, Eni und Avanti erfasst werden. Ausgenommen sind hingegen kleinere Tankstellenbetreiber mit weniger als 30 Standorten sowie selbständige Großhändler ohne eigenes Tankstellennetz.

Die Entlastungswirkung hat jedoch Grenzen. Steigen die internationalen Preisnotierungen weiter an, schlägt sich das dennoch auf die österreichischen Preise nieder. Es könnte bis zu zwei Wochen dauern, bis die zehn Cent Ersparnis tatsächlich an der Zapfsäule ankommen.

Politisch bewegt sich die Maßnahme auf heiklem Terrain. Während Experten vor Marktingriffen warnen, halten andere angesichts der massiv gestiegenen Gewinne der Ölbranche staatliches Handeln für längst überfällig. Die Grünen prüfen das Vorhaben noch, dürften aber zustimmen.

In der ZIB2 nutzte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) seinen Auftritt für eine Annäherungsgeste in Richtung der Grünen. Er dankte der Ökopartei dafür, dass sie sich „konstruktiv“ einbrächten – im Gegensatz zur FPÖ, die sich „total der Verantwortung entzieht und nicht einmal bereit ist, mit der Bundesregierung zu verhandeln oder zu sprechen“.