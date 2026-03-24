Warum ist Sprit in Österreich teurer als bei unseren Nachbarn — und kommt der 3-Euro-Diesel?

Diesel über 2,18 Euro, Benzin fast 1,90 Euro — während Ungarn und Slowenien deutlich weniger zahlen. Wir erklären die Ursachen, rechnen nach, ob Tanktourismus noch lohnt — und sagen, was als Nächstes droht.

Land Benzin/L Diesel/L Hinweis 🇦🇹 Österreich € 1,887 € 2,189 +40 / +60 ct seit Kriegsbeginn 🇸🇮 Slowenien € 1,443 € 1,484 50L-Limit + Militär an Tankstellen 🇸🇰 Slowakei € 1,524 € 1,528 Ausländer zahlen Aufpreis (seit 18.3.) 🇭🇺 Ungarn € 1,537 € 1,638 Preisdeckel nur für ungar. Kennzeichen 🇩🇪 Deutschland € 2,085 € 2,146 Teurer als Österreich!

Quelle: WKO Kraftstoffpreise / EU-Vergleich, Stand 24. März 2026

Warum zahlen wir mehr als Ungarn oder Slowenien?

Die Antwort liegt in einem Mix aus Steuern, Subventionspolitik und dem Iran-Schock. In Österreich fallen Mineralölsteuer (39,7 ct/L Diesel, 48,2 ct/L Benzin) und eine nationale CO₂-Abgabe an — Abgaben, die Ungarn oder Slowenien in dieser Kombination nicht kennen. Dazu kommt: Österreich subventioniert Treibstoff nicht staatlich, sondern importiert jeden Liter zu Weltmarktpreisen. Ungarn hingegen schützt seine Bürger aktiv mit Milliarden aus dem Staatsbudget.

Den größten Schlag versetzte der Iran-Krieg: Der Brent-Rohölpreis verdoppelte sich innerhalb weniger Wochen von 72 auf über 120 US-Dollar — ausgelöst durch Angriffe auf LNG-Terminals in Katar und die Bedrohung der Straße von Hormus, durch die 20 Prozent des Weltöls fließen. Wer keinen Preisdeckel hat, spürt das direkt an der Zapfsäule.

Was die Nachbarn anders machen

Ungarn hat am 10. März einen staatlichen Preisdeckel eingeführt — Benzin max. 1,49 Euro, Diesel max. 1,54 Euro. Der Haken für Österreicher: Gilt ausschließlich für Fahrzeuge mit ungarischem Kennzeichen. Die Slowakei rationiert seit 18. März — maximal 400 Euro Sprit pro Fahrzeug, Ausländer zahlen einen dynamischen Aufpreis (berechnet am österreichischen Preisniveau). Und Slowenien, das günstigste Nachbarland, hat nach dem massiven österreichischen Tanktourismus sogar Militär an die Tankstellen geschickt — mit einem 50-Liter-Limit pro Fahrzeug.

Österreich selbst kündigte eine „Spritpreisbremse“ von rund 10 Cent ab April an. Doch die Abstimmung im Parlament stockt: Die FPÖ hat einen eigenen Plan, die Grünen stimmen nur zu wenn die Gewinne der Ölkonzerne angetastet werden, und der Wirtschaftsminister hat noch keine Gesetzestexte eingereicht.

Lohnt sich Tanken über die Grenze noch?

Kurz gesagt: Nein. Wer aus Wien nach Bratislava fährt (130 km hin und zurück), zahlt rund 19 Euro Fahrtkosten — und bekommt an der slowakischen Zapfsäule trotzdem den Aufpreis verrechnet, weil ausländische Kennzeichen teurer zahlen. Budapest ist noch weiter, und in Slowenien gilt das 50-Liter-Limit. Nur wer direkt an der Grenze lebt und ohnehin drüberfuhr: kann noch ein paar Euro sparen.

„Die Nachbarländer haben gezielt Maßnahmen gegen ausländischen Tanktourismus eingeführt. Was 2022 noch funktioniert hat, ist 2026 Geschichte.“ — ADAC-Analyse, März 2026

Kommt der 3-Euro-Diesel?

Mit 2,189 Euro (Stand 24. März) liegt Diesel auf dem höchsten Niveau seit 2022. Zum Vergleich: Vor Kriegsbeginn Ende Februar waren es noch 1,57 Euro — ein Plus von 60 Cent in wenigen Wochen. Für 2026 gilt: 3 Euro sind bei einer Eskalation im Nahen Osten (Hormus-Blockade, Ölpreis über 150 Dollar) möglich, aber derzeit unwahrscheinlich. Bis 2030 hingegen halten Experten die 3-Euro-Marke für realistisch — allein durch die jährlich steigenden CO₂-Abgaben, unabhängig vom Weltmarkt.

Taxifahrer und Pendler spüren die Krise bereits jetzt am härtesten. Parallel dazu wird politisch bereits über Tempolimits und autofreie Tage diskutiert — Experten wie Ökonomin Sigrid Stagl sehen darin die einzige sofortige Maßnahme ohne Staatskosten.

Lohnt sich jetzt ein Elektroauto?

Bei 15.000 km/Jahr und 2,19 Euro/L Diesel gibt man rund 2.300 Euro jährlich für Kraftstoff aus. Ein Elektroauto (20 kWh/100km, Haushaltsstrom 0,25 Euro) kostet dagegen nur rund 750 Euro — eine Ersparnis von über 1.500 Euro pro Jahr. Der Haken: Mehrkosten beim Kauf von mindestens 25.000 Euro, öffentliches Laden kostet 0,50–0,70 Euro/kWh. Für Vielfahrer mit eigenem Stellplatz und Neukaufentscheidung: ja, jetzt rechnet es sich. Für alle anderen: erst individuell durchrechnen.

Das Wichtigste auf einen Blick

• Diesel 2,189€ — +60 Cent seit Iran-Kriegsbeginn Ende Februar

• Günstigste Nachbarn: Slowenien (1,48€) — aber 50L-Limit + Militär an Tankstellen

• Ungarn und Slowakei: Billigpreise nur für eigene Kennzeichen

• Tanktourismus aus Wien: Rechnet sich 2026 nicht mehr

• Spritpreisbremse (€ 0,10/L): Stockt im Parlament, Abstimmung Mittwoch

• 3-Euro-Diesel 2026: unwahrscheinlich — bis 2030: realistisch

• E-Auto: lohnt sich für Vielfahrer mit Eigenstellplatz