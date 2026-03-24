Haushalte zahlen mehr: Energiepreise nach Krieg kräftig gestiegen

Strom und Gas werden spürbar teurer – und Experten warnen: Wer jetzt nicht handelt, zahlt bald deutlich mehr.

Laut dem Vergleichsportal Durchblicker haben sich die Gas-Arbeitspreise seit Februar um rund 35 Prozent erhöht. Während das günstigste Angebot im Februar noch bei 3,85 Cent netto je Kilowattstunde lag, beträgt es inzwischen 5,20 Cent netto. So deutlich dieser Anstieg auch ist – im Vergleich zur Entwicklung an den Großhandelsmärkten fällt er noch moderat aus: Seit Beginn der Kriegshandlungen hat sich Erdgas im Großhandel um rund 90 Prozent verteuert.

Auf die Gesamtrechnung wirkt sich der Preisanstieg allerdings weniger stark aus, weil andere Vertragskomponenten wie der Grundpreis oder Wechselboni den Anstieg beim Arbeitspreis teilweise kompensieren. Konkret: Ein Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 12.000 Kilowattstunden hätte vor einem Monat beim günstigsten Fixpreistarif noch 1.151,38 Euro jährlich bezahlt. Heute schlägt derselbe Tarif mit 1.342,11 Euro pro Jahr zu Buche – ein Anstieg von rund 17 Prozent, wie Durchblicker vorrechnet.

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Strom zieht nach

Auch bei den Stromtarifen zeigt sich eine Aufwärtsbewegung, wenngleich sie geringer ausfällt als beim Gas. Der günstigste Arbeitspreis lag im Februar bei 9,10 Cent je Kilowattstunde, mittlerweile sind es 10,50 Cent – ein Plus von 15 Prozent. Auf die Jahresrechnung umgelegt ergibt sich ein etwas kleinerer Unterschied: Zahlte ein Musterhaushalt beim günstigsten Tarif im Februar noch 920 Euro im Jahr, sind es heute für denselben Verbrauch 990 Euro – ein Zuwachs von rund 8 Prozent.

„Unsere Empfehlung ist klar: Wer noch keinen Fixpreistarif hat, sollte jetzt wechseln und sich gegen Preissteigerungen absichern. Viele Haushalte tun das bereits. Die Nachfrage nach Fixpreis-Gastarifen ist im Vergleich zu Anfang Februar um 41 Prozent gestiegen“, sagte Florian Koiner von Durchblicker. Den Berechnungen liegt ein bundesländerübergreifender Durchschnittswert zugrunde. In den einzelnen Netzgebieten können die tatsächlichen Kosten aufgrund unterschiedlich hoher Netzentgelte davon abweichen.

Fixpreise unter Druck

Auch die Regulierungsbehörde E-Control rät Verbrauchern ohne bestehende Vertragsbindung derzeit dazu, sich bei Strom und Gas einen günstigen Tarif mit Preisgarantie zu sichern. Dabei sei es wesentlich, auf eine Vertragslaufzeit von zwölf Monaten zu achten, da nur dann der vereinbarte Fixpreis für beide Vertragsparteien verbindlich gilt. Bei Lieferverträgen ohne Bindung steht es dem Anbieter frei, den Vertrag jederzeit zu beenden – selbst dann, wenn formal eine Preisgarantie besteht.

Wer bereits einen Fixpreisvertrag abgeschlossen hat, muss vorerst keine Preiserhöhungen befürchten. Sollte der Konflikt jedoch länger andauern, wird damit gerechnet, dass die gestiegenen Großhandelspreise früher oder später auch jene Haushalte treffen werden, die derzeit noch durch Fixpreise abgesichert sind. Viele Energieversorger decken ihren Bedarf an Strom und Gas weit im Voraus und in mehreren Tranchen ein, was kurzfristige Preisausschläge abpuffert.

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Seit Februar haben sich neu abgeschlossene Verträge um mehrere Cent je Kilowattstunde verteuert, wie das Portal auf APA-Anfrage mitteilte. Beim Gas fiel der Preissprung stärker aus, doch auch der Strompreis zog bereits spürbar an.

Das Portal, das seinen Umsatz über die Vermittlung von Verträgen erzielt, empfiehlt Verbrauchern den Abschluss eines Fixpreistarifs.