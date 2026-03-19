EZB warnt – Iran-Krieg heizt Inflation an

Der Irankrieg treibt Energiepreise in die Höhe – und zwingt die großen Notenbanken zu einem heiklen Balanceakt.

Die Europäische Zentralbank hat ihren Leitzins vorerst unverändert gelassen – und das, obwohl sie gleichzeitig sowohl eine höhere Inflation als auch ein schwächeres Wirtschaftswachstum erwartet. Der EZB-Rat unter Führung von Präsidentin Christine Lagarde hielt den Einlagensatz bei 2,0 Prozent. Hintergrund der Entscheidung ist der durch den Irankrieg ausgelöste Ölpreisschock, der die Energiekosten nach oben treibt und die Inflation kurzfristig erheblich belasten könnte.

Für die Gesamtinflation rechnet die EZB mit einem Durchschnittswert von 2,6 Prozent im Jahr 2026, 2,0 Prozent im Jahr 2027 sowie 2,1 Prozent im Jahr 2028 – ein Anstieg, der maßgeblich auf die durch den Nahostkonflikt verteuerten Energiepreise zurückgeführt wird.

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Mögliche Zinswende

Aus Expertenkreisen kommen derweil Signale, dass eine Zinswende bevorstehen könnte. Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung hält bis zu zwei Zinserhöhungen noch vor der Sommerpause für realistisch: „Die Wahrscheinlichkeit von bis zu zwei Zinsschritten vor der Sommerpause ist deshalb hoch.“ EZB-Präsidentin Lagarde machte ihrerseits deutlich, dass die Notenbank alle notwendigen Maßnahmen ergreifen werde, um die Teuerung unter Kontrolle zu halten.

Seit dem Kriegsbeginn am 28. Feber sind die europäischen Gaspreise um mehr als 60 Prozent gestiegen. Die Sorge vor dauerhaften Lieferengpässen hält den Ölpreis auf erhöhtem Niveau und verstärkt den Inflationsdruck weiter. Auch die Wachstumsaussichten haben die EZB-Ökonomen nach unten korrigiert: Für das laufende Jahr wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 0,9 Prozent erwartet, für das Folgejahr 1,3 Prozent und für 2028 ein Plus von 1,4 Prozent.

Diese Abwärtsrevisionen spiegeln die globalen Folgen des Krieges für die Rohstoffmärkte wider.

Fed pausiert ebenfalls

Auch die US-Notenbank hat inmitten der durch den Irankrieg ausgelösten Marktturbulenzen eine Pause eingelegt und den geldpolitischen Schlüsselsatz in der Bandbreite von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen.

Es ist bereits das zweite Mal in Folge, dass die Fed auf eine Anpassung verzichtet – nachdem sie die Zinsen im vergangenen Jahr in drei Schritten gesenkt hatte.