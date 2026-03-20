Wetterchaos am Wochenende – Kaltfront fegt über Österreich

Das Wochenende bringt Österreich einen markanten Wetterumschwung – mit Schauern, Schnee und einem deutlichen Temperaturrückgang.

Laut der Österreichischen Unwetterzentrale (uwz.at) verliert der Hochdruckeinfluss am Freitag zunehmend an Stärke, während abends eine schwach ausgeprägte Kaltfront den östlichen Alpenraum erreicht. Im Westen und Südwesten folgt auf einen sonnigen Vormittag ein überwiegend freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken. In der Osthälfte hingegen trübt es sich nach einem zunächst noch aufgelockerten Beginn rasch ein, am Nachmittag dominieren die Wolken dann flächendeckend. Der Nordwind weht mäßig bis lebhaft, die Temperaturen steigen auf maximal 8 bis 15 Grad.

Wechselhaftes Wochenende

Am Samstag bestimmen Wolken das Bild, lediglich im Süden und Westen gibt es zu Beginn vereinzelte Sonnenfenster. Im Norden und Osten setzen bereits in den Morgenstunden Schauer ein, die sich im Verlauf des Tages schrittweise in das südliche und westliche Bergland verschieben. Die Schneefallgrenze bewegt sich von Ost nach West zwischen 800 und 1.200 Metern. Aus Nordost weht der Wind mäßig bis lebhaft, die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 11 Grad.

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Am Sonntag halten sich im Westen, im Süden sowie im zentralen Bergland dichte Bewölkung und wechselhaftes Wetter. Im Tagesverlauf lassen die Schauer jedoch nach, ab Mittag lockert es im Westen auf, während der Süden am längsten unter trübem Himmel verbleibt. Die Schneefallgrenze steigt von anfänglich 800 bis 1.000 Metern auf über 1.200 Meter an. Im Norden und Osten hingegen zeigt sich von Beginn an ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix. Der Wind weht mäßig, im westlichen Donauraum lebhaft aus östlicher Richtung, die Temperaturen erreichen maximal 9 bis 14 Grad.

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Freundlicher Montag

Der Montag präsentiert sich österreichweit mit einem verbreiteten Wechsel aus Sonnenschein und Wolken. Im Bergland überwiegt hingegen den Großteil des Tages die Bewölkung, tagsüber sind kurze, lokale Schauer möglich.

Der Wind kommt schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen, die Höchstwerte bewegen sich zwischen 10 und 15 Grad.