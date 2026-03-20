Horror in Colorado: Elfjähriger tötet eigenen Bruder

Ein Kind tot, ein Elfjähriger unter Verdacht – ein Fall aus Colorado erschüttert und stellt das US-Rechtssystem vor eine schwere Probe.

In einem Vorort im US-Bundesstaat Colorado ist ein Kind tot aufgefunden worden – und der Verdacht der Ermittlungsbehörden richtet sich gegen den Bruder des Opfers. Das Besondere an diesem Fall: Der mutmaßliche Täter ist selbst erst elf Jahre alt.

Verfahren gegen Elfjährigen

Wie das Portal n-tv.de berichtet, steht dem Elfjährigen nun ein Gerichtsverfahren bevor. Die genauen Tatumstände sowie ein mögliches Motiv sind bislang nicht geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Weitere Details wurden von den Behörden bisher nicht öffentlich gemacht.

Rechtliche Fragen

Der Fall rückt erneut eine grundlegende Frage ins Blickfeld: Wie soll das Rechtssystem mit minderjährigen Tatverdächtigen umgehen?

In den Vereinigten Staaten ist dies von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich geregelt – eine einheitliche Regelung existiert nicht.

In Colorado gelten jedoch klare Grenzen: Kinder unter 12 Jahren können nicht in das Erwachsenenstrafverfahren überführt werden. Das Verfahren wird ausschließlich vor einem Jugendgericht verhandelt. Das maximale Strafmaß für einen verurteilten Jugendlichen beträgt in Colorado sieben Jahre.