Frühling macht Pause: Nach 19 Grad kommt der Kälte-Hammer

Frühlingssonne zum Wochenstart – doch der Wetterumschwung lässt nicht lange auf sich warten.

Der Freitag bringt in Österreich Temperaturen von bis zu 19 Grad und verbreitet Sonnenschein – ideale Bedingungen für ein erstes Frühlingsgefühl. In Föhntälern, am Alpenostrand sowie im östlichen Flachland nimmt der Wind jedoch merklich zu. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen minus zwei und plus sechs Grad.

Kaltfront naht

Am Samstag erfasst eine erste Kaltfront den Westen und Südwesten Österreichs. Die Bewölkung nimmt zu, gebietsweise setzt Regen ein – besonders südlich des Alpenhauptkammes sind Schauer zu erwarten. Gegen Abend sinkt die Schneefallgrenze in Vorarlberg unter die 1000-Meter-Marke. Der Osten bleibt davon weitgehend verschont und verzeichnet Höchstwerte zwischen 13 und 19 Grad.

Der Sonntag startet im Osten und Südosten noch mit Sonnenschein, während von Vorarlberg bis Salzburg sowie in Osttirol dichte Wolken und Regen bereits das Bild bestimmen. Im Tagesverlauf greifen die Wolken auch auf den Osten über, wo teils kräftige Regenschauer niedergehen. Die Temperaturen liegen je nach Region zwischen etwa sieben Grad im Westen und rund 17 Grad im Osten.

Wechselhafter Wochenstart

In der neuen Woche präsentiert sich das Wetter österreichweit wechselhaft. Zunächst dominieren im Norden und Osten Wolken und Regen, bevor sich die Niederschläge im weiteren Verlauf in den Süden und Südosten verlagern. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1000 und 1300 Metern, Sonnenstunden bleiben rar.

Die Höchstwerte gehen auf acht bis 14 Grad zurück – ein spürbarer Temperaturrückgang gegenüber dem Wochenbeginn.