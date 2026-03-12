Seniorin von U-Bahn erfasst – Bein schwer verletzt

Dramatische Szenen am Reumannplatz: Eine Seniorin gerät beim U-Bahn-Einstieg in eine lebensgefährlich wirkende Lage – mit schweren Folgen.

Am Mittwochnachmittag kam es an der Wiener U-Bahn-Station Wien-Reumannplatz zu einem schweren Unfall. Eine 76-jährige Pensionistin verlor beim Einsteigen in einen einfahrenden Zug aus bislang ungeklärter Ursache das Gleichgewicht und fiel zu Boden. Anwesende Fahrgäste zogen die Frau zurück, doch die Türen der Garnitur schlossen sich in diesem Moment bereits.

Als der Zug anschließend anfuhr, wurde das Bein der Seniorin von der U-Bahn erfasst.

Keine Lebensgefahr

Der Vorfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr. Aufgrund des zu diesem Zeitpunkt herrschenden Gedränges auf dem Bahnsteig bemerkte die Zugführerin den Unfall nach Angaben der Polizei nicht.

Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten sie noch vor Ort, bevor sie in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht wurde. Laut Polizeisprecher Philipp Haslinger bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Die Ermittlungen liegen beim Verkehrsunfallkommando.