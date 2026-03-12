KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
U-Bahn-Unfall

Seniorin von U-Bahn erfasst – Bein schwer verletzt

Seniorin von U-Bahn erfasst – Bein schwer verletzt
FOTO: iStock/ABBPhoto
1 Min. Lesezeit |

Dramatische Szenen am Reumannplatz: Eine Seniorin gerät beim U-Bahn-Einstieg in eine lebensgefährlich wirkende Lage – mit schweren Folgen.

Am Mittwochnachmittag kam es an der Wiener U-Bahn-Station Wien-Reumannplatz zu einem schweren Unfall. Eine 76-jährige Pensionistin verlor beim Einsteigen in einen einfahrenden Zug aus bislang ungeklärter Ursache das Gleichgewicht und fiel zu Boden. Anwesende Fahrgäste zogen die Frau zurück, doch die Türen der Garnitur schlossen sich in diesem Moment bereits.

Als der Zug anschließend anfuhr, wurde das Bein der Seniorin von der U-Bahn erfasst.

Mehr zum ThemaWiener Ampeln zu schnell – Senioren bleiben stehen

Keine Lebensgefahr

Der Vorfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr. Aufgrund des zu diesem Zeitpunkt herrschenden Gedränges auf dem Bahnsteig bemerkte die Zugführerin den Unfall nach Angaben der Polizei nicht.

Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten sie noch vor Ort, bevor sie in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht wurde. Laut Polizeisprecher Philipp Haslinger bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

Die Ermittlungen liegen beim Verkehrsunfallkommando.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Wetterumschwung
Frühling macht Pause: Nach 19 Grad kommt der Kälte-Hammer
| U-Bahn-Unfall
Seniorin von U-Bahn erfasst – Bein schwer verletzt
| Prozess
Totes Neugeborenes auf Carportdach: Mutter kommt glimpflich davon
| Trauer
Darko Lazic bricht zusammen: „Habe die Hälfte meines Herzens verloren“ (VIDEO)
| Produktlaunch
Apple bringt 2026 erstes faltbares iPhone – für 2.500 Dollar
MEHR AKTUELLE NEWS