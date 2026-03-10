Ampel am Bahnübergang defekt: S-Bahn kracht in Lkw

Ein Lkw, eine S-Bahn, ein Bahnübergang – und Hinweise, dass dort schon Stunden zuvor etwas nicht stimmte.

An der Grenze zwischen Wien und Klosterneuburg kam es am späten Nachmittag zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Lastkraftwagen und einer S-Bahn. Der Unfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr an einem Bahnübergang. Der 59-jährige Fahrer des Lkw erlitt schwere Verletzungen und wurde in den Schockraum eines Wiener Krankenhauses eingeliefert.

Unter den Fahrgästen des betroffenen Zuges gab es zudem eine leicht verletzte Person. Die Bahnstrecke wurde vollständig gesperrt; zwischen Wien-Heiligenstadt und Klosterneuburg-Weidling übernahmen Ersatzbusse den Betrieb. Ein Rettungshelikopter des ÖAMTC war im Einsatz.

Augenzeugen berichten

Personen, die den Unfall aus nächster Nähe miterlebten, beschrieben die Situation als erschreckend. „Es schaut wirklich schlimm aus“, sagte ein Passant vor Ort. Ein Fahrgast des Zuges schilderte den Moment des Aufpralls so: „Der Zug hat relativ abrupt gestoppt, dann war eine kurze Erschütterung des Zuges.“ Der Lkw sei ziemlich ramponiert.

Zahlreiche Reisende mussten den ÖBB-Zug verlassen und wurden zu nahegelegenen Haltestellen geführt, wo Ersatzbusse bereitstanden. Der Unfall wirkte sich rasch auf den Straßenverkehr aus: Im Abendverkehr staute es sich bis gegen 19 Uhr zurück bis zur Nordbrücke.

Defekte Ampelanlage

Anrainer berichteten gegenüber krone.at, dass das Ampelsystem am betroffenen Bahnübergang bereits seit der Nacht zuvor nicht funktioniert haben soll. Eine Radfahrerin schilderte ihre Beobachtungen: „Ich bin gegen Mitternacht vorbeigefahren. Da stand ein Zug vor dem Schranken, was sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise fahren sie dort durch, weil keine Haltestelle ist. Es wurde dann auch noch ein lauter Signalton abgegeben, ich bin fast vom Rad gefallen vor Schreck.“

Die genauen Umstände des Zusammenpralls sind allerdings noch unklar.