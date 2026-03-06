Tangente dicht! Unfall auf Praterbrücke legt Verkehr lahm

Freitagmorgen, A23: Ein Unfall auf der Praterbrücke sorgt für Chaos – der Stau reicht bereits bis auf die A22.

Ein Unfall auf der Wiener Südosttangente hat am Freitagmorgen den Verkehr auf der A23 erheblich beeinträchtigt. Zwischen Wien-Hirschstetten und der Praterbrücke wurden zwei Fahrstreifen gesperrt, während Rettungs- und Einsatzkräfte die Unfallstelle absicherten. Die genaue Ursache des Unfalls auf der Praterbrücke ist derzeit noch nicht bekannt.

Stau bis A22

Aufnahmen eines Leserreporters dokumentieren die Situation vor Ort: Mehrere Einsatzfahrzeuge standen auf der A23, der Verkehr bewegte sich nur im Schritttempo vorwärts. Wer in Fahrtrichtung Vösendorf unterwegs ist, muss laut Ö3-Verkehrsservice mit Staus und längeren Wartezeiten rechnen.

Die Auswirkungen des Unfalls reichen zudem bis auf die benachbarte Donauufer Autobahn: Zwischen der Reichsbrücke und Wien-Kaisermühlen bildete sich auf der A22 ein Rückstau.