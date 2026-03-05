ÖAMTC warnt: Demos legen am Samstag Wien lahm

Wien rüstet sich für einen turbulenten Samstagnachmittag: Zwei Demos treffen auf Baustellen – die Ringstraße wird zum Nadelöhr.

Für den kommenden Samstag, den 7. März, weist der ÖAMTC auf erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Wiener Innenstadt hin. Grund dafür sind zwei Demonstrationen, die im Laufe des Nachmittags zu zeitweisen Sperren der Ringstraße führen werden.

Den Auftakt macht eine Fahrraddemo, die um 14:30 Uhr beim Sigmund-Freud-Park beginnt. Die Route verläuft über Schottengasse, Innenstadt, Operngasse und die Ringstraße – dort entgegen der regulären Fahrtrichtung – weiter über die Landstraßer Hauptstraße bis zum Robert-Hochner-Park, wo die Veranstaltung gegen 16:00 Uhr endet. Ab dem Julius-Raab-Platz muss mit zeitweisen Streckensperrungen auf der Ringstraße gerechnet werden. Für die Fahrraddemo werden rund 400 Teilnehmende erwartet.

Mehr zum ThemaDemo gegen Burschenschafterball – Einschränkungen und Straßensperren⇢

Zweite Demo folgt

Rund eine Viertelstunde nach Ende der Fahrraddemo, gegen 16:15 Uhr, setzt sich eine weitere Demonstration in Bewegung – Startpunkt ist das Parlament. Der Zug führt über Ringstraße, Schottengasse und Währinger Straße und erreicht gegen 18:00 Uhr sein Ziel in der Boltzmanngasse.

Mehr zum ThemaFree Iran“: Tausende feiern Khameneis Tod in Wien (VIDEOS)⇢

Die Verkehrsexperten des ÖAMTC rechnen infolge beider Veranstaltungen mit Staubildungen auf der Ringstraße und der Zweierlinie, rund um Karlsplatz und Schwarzenbergplatz, auf sämtlichen Zufahrten zur Ringstraße sowie auf der Landstraßer Hauptstraße, dem Franz-Josefs-Kai und der Unteren Donaustraße. Zusätzlich zu den demonstrationsbedingten Einschränkungen sind wegen laufender Bauarbeiten die Vordere Zollamtsstraße in Richtung Heumarkt sowie die Hintere Zollamtsstraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Der ÖAMTC rät, das betroffene Gebiet während der Demonstrationen weiträumig zu umfahren.