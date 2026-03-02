Mega-Baustelle: Eingeschränkter U6-Betrieb in den Osterferien

Wien baut – und das großflächig: Ab Dienstag rollen die Bagger an, und Tausende Fahrgäste spüren es direkt.

Unter dem Motto „Netz erst recht!“ nehmen die Wiener Linien heuer einen umfangreichen Erneuerungsschub in Angriff: Insgesamt 12,5 Kilometer Straßenbahngleise sowie 33 Weichen werden stadtweit auf Vordermann gebracht. Anstelle punktueller Ausbesserungen stehen diesmal flächendeckende Sanierungsmaßnahmen auf dem Programm – der Startschuss fällt bereits am Dienstag. Fahrgäste müssen sich auf Streckenkürzungen, Linienänderungen und längere Reisezeiten einstellen.

Im Rahmen der Initiative „Netz erst recht!“ bewältigen die Wiener Linien jedes Jahr rund 100 Baustellen, wobei lediglich etwa ein Viertel davon spürbare Auswirkungen auf den laufenden Betrieb hat. Wo Einschränkungen unvermeidbar sind, reagiert das Unternehmen mit dichteren Taktfolgen, dem Einsatz größerer Fahrzeuge sowie angepassten Linienführungen, um die Lücken im Öffi-Netz so gering wie möglich zu halten. Ergänzend dazu werden Sharing-Angebote wie WienMobil-Rad verstärkt in Anspruch genommen.

Den Fahrgästen empfehlen die Wiener Linien, ausreichend Zeitpuffer einzukalkulieren. Sämtliche Baustelleninformationen sowie Hinweise zu alternativen Routen stehen auf der Website und in der WienMobil-App zur Verfügung.

⇢ Bau-Marathon startet: Wiener Linien tauschen 12,5 Kilometer Schienen



Baustellen im Überblick

Den Auftakt macht am Dienstag, dem 3. März, eine Baustelle auf der Simmeringer Hauptstraße in Wien-Simmering. In den darauffolgenden Tagen rücken die Bautrupps der Wiener Linien auf der Lerchenfelder Straße sowie in der Quellenstraße an. Eine umfangreiche Großbaustelle auf der Dornbacher Straße und der Hernalser Hauptstraße in Wien-Hernals wird ab April in mehreren Abschnitten abgearbeitet. Darüber hinaus steht auch am Aumannplatz in Wien-Währing eine Modernisierung der Öffi-Infrastruktur bevor.

Die Erneuerungsarbeiten beschränken sich nicht allein auf das Straßenbahnnetz: Auch im 83 Kilometer langen U-Bahn-Netz sind Eingriffe geplant. Während der Osterferien wird die U6 zwischen den Stationen Wien-Jägerstraße und Wien-Währinger Straße-Volksoper nicht verkehren. Als Ersatz ist in diesem Zeitraum die Linie 12 im Einsatz.

Sommerprogramm 2026

Im Sommer setzt sich die Bautätigkeit fort – unter anderem am Universitätsring in Wien-Innere Stadt, an der Kreuzung Spitalgasse/Währinger Straße sowie auf der Floridsdorfer Brücke.

Die Linien U3 und U4 erhalten ab Juli 2026 abschnittsweise neue Gleisanlagen.