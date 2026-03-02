Vierjähriger kommt allein zur Herz-OP: Ärztin adoptiert ihn

Ein einsamer Vierjähriger vor einer Herzoperation – und eine Ärztin, die danach nicht mehr loslassen konnte.

In Nebraska hat eine Herzoperation dem neunjährigen True nicht nur das Leben gerettet – sie hat ihm auch eine Familie gegeben. Als die Anästhesistin Amy Beethe ihren kleinen Patienten im Jänner 2021 zum ersten Mal erblickte, traf sie der Anblick tief. Der damals vierjährige Junge, der seit seiner Geburt mit einem schweren Herzfehler lebt, sollte im Nebraska Children’s Hospital operiert werden – doch er erschien völlig allein zu dem komplexen Eingriff. „Er saß dort ganz alleine und es hat mich zutiefst erschüttert, dass dieser Vierjährige eine Herzoperation über sich ergehen lassen sollte und einfach niemand da war“, erzählte die Ärztin im Interview mit dem US-Fernsehsender KETV.

⇢ Drama um Spenderherz: Jetzt gibt es wieder Hoffnung für den kleinen Kämpfer!

Adoption verändert alles

Das Schicksal des Jungen ließ Amy auch nach dem erfolgreichen Eingriff nicht los – und so fiel eine Entscheidung, die für beide Leben verändern sollte. Gemeinsam mit ihrem Mann Ryan adoptierte sie das Pflegekind und gab ihm damit ein festes Zuhause. „Wir sind ins Krankenhaus gefahren und haben True dort kennengelernt und es dauerte nicht lange, bis wir ihn ins Herz geschlossen hatten“, erinnerte sich der Familienvater, der ein ähnlich großes Herz wie seine Frau zu haben scheint.

Geschwister vereint

Amy und Ryan wollten auch für Trues fünf leibliche Geschwister eine verlässliche Zukunft sichern. Das Paar, das bereits eigene Kinder hat, nahm zusätzlich eine Schwester des Jungen auf. Die vier verbleibenden Geschwister fanden bei einem weiteren Anästhesisten des Kinderkrankenhauses, bei Amys Schwester sowie bei Ryans Bruder ein neues Zuhause. „Es ist wie eine große, erweiterte Familie“, freute sich die Ärztin, die die Begegnung mit ihrem Adoptivsohn noch immer für Schicksal hält.

Trotz mehrerer bereits durchgeführter Operationen wird True langfristig voraussichtlich auf eine Herztransplantation angewiesen sein. Bis dahin lebt die Großfamilie nach dem Motto des Neunjährigen: „Mach immer weiter und hör nicht auf!“