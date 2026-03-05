Nahost-Krieg: Wann Reisende gratis stornieren können

Krieg, Luftraumsperren, Stornofragen – wer eine Reise in die Krisenregion geplant hat, steht vor einem Rechtsdschungel.

Das Europäische Verbraucherzentrum Österreich, das beim Verein für Konsumenteninformation (VKI) angesiedelt ist, gibt angesichts der anhaltenden kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten einen Überblick über die Rechte von Reisenden, die eine Stornierung oder einen vorzeitigen Reiseabbruch in Betracht ziehen. Weiterführende Informationen stehen unter www.europakonsument.at/iran-2026 zur Verfügung.

Ein kostenloser Rücktritt setzt keine offizielle Reisewarnung voraus. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat in seiner Rechtsprechung festgehalten, dass maßgeblich ist, ob die Gefährdungssituation am Reiseziel das allgemeine Lebensrisiko erheblich überschreitet und die Durchführung der Reise einem „durchschnittlichen Reisenden“ nicht mehr zumutbar ist – und zwar unabhängig davon, ob der betreffende Flughafen weiterhin angeflogen wird.

Pauschalreise vs. Einzelbuchung

Wer eine Pauschalreise gebucht hat, kann ohne anfallende Stornogebühren vom Vertrag zurücktreten, sofern am Reiseziel oder in dessen unmittelbarer Umgebung unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände eingetreten sind, die eine erhebliche Beeinträchtigung der Reise zur Folge haben. Voraussetzung ist dabei ein enger zeitlicher Zusammenhang – etwa eine bevorstehende Abreise innerhalb weniger Tage. In einem solchen Fall ist der gesamte Reisepreis zurückzuerstatten; ein darüber hinausgehender Schadenersatzanspruch besteht jedoch nicht.

Wer Flug, Unterkunft, Mietwagen oder Ausflüge separat gebucht hat, steht vor einer rechtlich deutlich komplizierteren Ausgangslage, da in diesem Fall mehrere Verträge mit unterschiedlichen Vertragspartnern bestehen. Auch bei Einzelbuchungen können Verträge unter Umständen angefochten werden, wenn unvorhersehbare äußere Ereignisse – etwa ein Krieg – die Vertragserfüllung gegenstandslos gemacht haben (Stichwort: Wegfall der Geschäftsgrundlage). Bei Luftraumsperren haben Passagiere Anspruch auf eine Ersatzbeförderung oder auf Erstattung des Ticketpreises, sofern es sich um EU-Flüge handelt.

Für Unterkünfte und Mietwagen existiert hingegen keine einheitliche gesetzliche Regelung vergleichbar dem Pauschalreiserecht: Hier kommt das jeweilige nationale Recht zur Anwendung. Reisende sollten in diesen Fällen unbedingt die individuellen Storno- und Umbuchungsbedingungen der jeweiligen Anbieter prüfen. Die Durchsetzung von Ansprüchen gestaltet sich dabei deutlich schwieriger und ist stark vom konkreten Einzelfall abhängig.

Ob ein späterer kostenloser Rücktritt möglich ist, hängt entscheidend davon ab, ob sich die Sicherheitslage nach Vertragsabschluss unvorhersehbar verschlechtert hat. Nur unter dieser Voraussetzung können Reisende außergewöhnliche Umstände geltend machen. Wer trotz einer bereits bekannten Krisenlage bucht und sich die Situation in der Folge nicht wesentlich zuspitzt, kann sich in der Regel nicht auf Unzumutbarkeit berufen. In diesem Fall fallen – je nach Vertrag – gestaffelte Stornogebühren an, die kurz vor Reiseantritt bis zu 100 Prozent betragen können.

Vor Ort stranden

Wer sich bereits in der Krisenregion befindet, sollte folgende Schritte beachten: An erster Stelle steht die persönliche Sicherheit. Reisende sollten sich in der Reiseregistrierung des österreichischen Außenministeriums eintragen, die zuständige Botschaft oder das Konsulat kontaktieren und den Anweisungen der örtlichen Behörden Folge leisten. Die Notfallnummer des Außenministeriums lautet: +43 1 90115 4411.

Darüber hinaus sollte umgehend Kontakt mit dem Reiseveranstalter oder der Fluglinie aufgenommen werden. Bei Luftraumsperren ist schnelles Handeln besonders wichtig. Wer mit einer EU-Airline von einem Drittstaat in die EU fliegt, hat Anspruch auf kostenfreie Umbuchung oder Ticketerstattung sowie auf Betreuungsleistungen wie Mahlzeiten und Hotelunterbringung. Da Kriegshandlungen als „außergewöhnliche Umstände“ eingestuft werden, besteht kein Anspruch auf zusätzliche Entschädigungszahlungen.

Ist die Reise erheblich beeinträchtigt, ist der Veranstalter verpflichtet, die kostenlose Rückbeförderung zu organisieren. Ist dies vorübergehend nicht möglich, müssen die Unterkunftskosten für bis zu drei Nächte übernommen werden – mit Ausnahmen für besonders schutzbedürftige Personen. Für gestrandete Pauschalreisende ist dabei relevant, dass die EU-Fluggastrechte in diesem Punkt einen stärkeren Schutz bieten als das Pauschalreisegesetz: Wird ein Flug um mehr als drei Tage verschoben, ist die Fluglinie verpflichtet, die Übernachtungskosten bis zur Abreise zu tragen – während Reiseveranstalter lediglich für bis zu drei Nächte aufkommen müssen.

Zur Abwägung von Kosten und Risiko gilt: Niemand ist verpflichtet, eine Reise anzutreten. Eine Stornierung gegen Gebühr ist jederzeit möglich. Wer zu lange wartet, riskiert steigende Stornokosten – verschlechtert sich die Sicherheitslage jedoch unmittelbar vor Reiseantritt erheblich, lässt sich ein kostenloser Rücktritt argumentieren. Bei Reisen, die erst in einigen Wochen oder Monaten stattfinden, sollte keine vorschnelle Stornierung vorgenommen werden.

Die Sicherheitslage wird fortlaufend neu bewertet; häufig ist es sinnvoller, zunächst die weitere Entwicklung abzuwarten.

SERVICE: Weitere Informationen zu diesem Thema sind unter www.europakonsument.at/iran-2026 abrufbar.