Alkolenker rast auf Bahngleise – Güterzug stoppt vor Kollision (FOTOS)

500 Meter auf Bahngleisen, ein rasender Güterzug – in Kärnten endet eine Fahrt knapp vor der Katastrophe.

Auf der L83 Krappfeld Straße im Bezirk St. Veit an der Glan ereignete sich am Mittwochabend gegen 17.50 Uhr ein gefährlicher Zwischenfall: Ein 71-jähriger Einheimischer verlor mit seinem Audi die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet von der Fahrbahn ab und streifte dabei einen Straßenleitpflock.

In der Folge rollte das Auto rund 500 Meter entlang der dortigen Bahngleise, bis es am nächsten Bahnübergang zum Stehen kam. Ein herannahender Güterzug konnte eine Kollision nur durch eine Notbremsung abwenden.

Führerschein eingezogen

Die Ursache, weshalb der Mann die Fahrbahn verlassen hatte, ist bislang ungeklärt. Ein noch an der Unfallstelle durchgeführter Atemalkoholtest zeigte eine leichte Alkoholisierung des Fahrers.

Sein Führerschein wurde daraufhin vorläufig eingezogen. Die Freiwillige Feuerwehr Launsdorf rückte aus, um den Pkw von den Gleisen zu bergen.

Der 71-Jährige wird bei der Bezirkshauptmannschaft St. Veit an der Glan angezeigt.