ÖBB-Bauarbeiten: Zugausfälle und Schienenersatzverkehr

Vier Monate Umbau, gesperrte Gleise, umgeleitete Züge: Die Ostbahn steht vor einer der größten Betriebsumstellungen seit Jahren.

Auf der Ostbahn – einer der meistfrequentierten Bahnstrecken des Landes – treten ab Sonntag Fahrplanänderungen und Zugausfälle in Kraft. Ursache sind Bauarbeiten im Bereich Himberg, für die ein Schienenersatzverkehr mit Bussen bereitgestellt wird.

Seit zwei Jahren läuft der Umbau des Bahnhofs Himberg im Bezirk Bruck an der Leitha. Für den abschließenden Bauabschnitt muss eines der beiden Streckengleise der Ostbahn gesperrt werden, wie die ÖBB in einer offiziellen Mitteilung bekanntgaben. Die daraus resultierenden Einschränkungen im Zugbetrieb gelten ab Sonntag für einen Zeitraum von vier Monaten, konkret bis zum 21. Juni.

Halt ausgesetzt

Der reguläre Halt aller Züge im Bahnhof Himberg bleibt derweil bis 15. November ausgesetzt – dort entsteht ein vollständig neu gestalteter Bahnhof. Zwischen Sonntag und dem 21. Juni bedienen Busse im Schienenersatzverkehr die Haltestelle Himberg Hauptplatz. Ab dem 22. Juni bis zum 15. November übernimmt die Leopoldi-Buslinie 271 der NÖVOG (Niederösterreichische Verkehrsorganisationsgesellschaft) die Anbindung des Ortes an die Ostbahn.

Auf der Linie S60 entfallen die Züge zwischen Gramatneusiedl und Wien Hauptbahnhof vollständig. Auch die Linie REX62 verkehrt in diesem Abschnitt zwischen Bruck an der Leitha und Wien Hauptbahnhof nicht. Während der Hauptverkehrszeiten bleiben zudem die Verstärkerzüge der Linien REX63 und REX64 zwischen Gramatneusiedl und Wien Hauptbahnhof aus. Für sämtliche ausgefallenen Verbindungen der S60 sowie der betroffenen REX-Linien richtet die ÖBB einen Busersatzverkehr ein. Die ÖBB-Expressbusse im Schienenersatzverkehr erreichen von Gramatneusiedl nach Wien Oberlaa in 26 Minuten, von Himberg nach Wien Oberlaa in 16 Minuten.

Unberührte Linien

Unberührt von den Bauarbeiten bleibt der Betrieb auf der Linie REX6 in beide Richtungen nach und von Bratislava-Petržalka. Auch die Züge der Linien REX63 und REX64 sind zwischen Gramatneusiedl und Wien Hauptbahnhof – mit wenigen Ausnahmen – weiterhin im Einsatz. Einzelne Züge halten dabei zusätzlich in Götzendorf, Lanzendorf-Rannersdorf und Kledering, allesamt im Bezirk Bruck an der Leitha.

Im Zeitraum vom 15. bis 22. März fahren ausgewählte Züge der Linie REX6 ab Wien Hauptbahnhof in Richtung Bratislava halbstündlich um fünf Minuten früher ab.