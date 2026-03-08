Ökologisches Desaster: Tonnenweise Müll aus bosnischem Fluss geborgen (FOTOS)

Ein Fluss, 40 Fischarten, jahrelange Verwahrlosung – und ein Fischereiverein, der das Ruder herumreißt.

Die Spreča, mit 138 Kilometern der längste Nebenfluss der Bosna, war über Jahre hinweg kaum noch zu befahren – zugemüllt, verstopft, ökologisch ausgezehrt. Tonnenweise Abfälle wurden in den vergangenen Tagen aus dem Fluss geborgen, und das geborgene Material macht das ganze Ausmaß der Verwüstung erst sichtbar: Äste, Baumstämme, Hausmüll – alles wild vermischt, alles jahrelang ignoriert.

Fluss wieder befahrbar

Den Anstoß zur Wende gab der Fischereiverein Mrena aus Zivinice. Dessen Fischereiaufseher haben in mühsamer körperlicher Arbeit Barrieren geöffnet und den Unterlauf der Spreča Stück für Stück freigelegt. „Ab heute ist der Flusslauf der Spreča wieder geöffnet und befahrbar – von der Mündung in den Modrac-See bis nach Zivinice“, teilte der Verein mit.

Das sei nicht nur ein symbolischer Erfolg: Gerade in diesem Abschnitt laichen Welse und Waller aus dem gesamten Modrac-See. Wer den Unterlauf kontrolliert, kann Fischwilderei wirksam eindämmen – und genau das ist nun wieder möglich.

Jahrelange Verwahrlosung

Die Ursachen der Verwahrlosung sind vielfältig und reichen weit zurück. Illegale Rodungen entlang der Ufer sorgten dafür, dass Äste und Stämme ins Wasser gespült wurden. Dazu gesellte sich kommunaler Müll, der sowohl aus Richtung der Quelle bei Kalesija als auch aus Banovici und entlang der Oskova in den Fluss gelangte.

Was sich über Jahre ansammelte, wurde zum Sinnbild einer schleichenden ökologischen Katastrophe: Einst beherbergte die Spreča rund 40 Fischarten – heute sind es gerade noch 16. Verantwortlich dafür sind nicht nur rücksichtslose Bürger und Betriebe, die den Fluss als Entsorgungsfläche missbrauchen, sondern auch Behörden, die Verstöße über lange Zeit ungeahndet ließen.