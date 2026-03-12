Totes Neugeborenes auf Carportdach: Mutter kommt glimpflich davon

Ein toter Säugling auf einem Carportdach, eine festgenommene Mutter – doch das Verfahren endet ohne Verurteilung.

Das Strafverfahren gegen die Mutter eines toten Neugeborenen, das im vergangenen Herbst auf dem Dach eines Carports in Graz entdeckt worden war, ist eingestellt worden. Den Ausschlag gab ein gerichtsmedizinisches Gutachten: Der Sachverständige konnte auf Basis der vorliegenden Befunde nicht mit Sicherheit klären, ob das Kind zum Zeitpunkt der Geburt noch am Leben war oder bereits tot zur Welt kam. Eben dieser Nachweis wäre jedoch unabdingbar gewesen, um einen strafrechtlichen Vorwurf aufrechtzuerhalten.

Fund in Wetzelsdorf

Der Fall hatte Ende September vergangenen Jahres erhebliches Aufsehen erregt: Damals war das tote Neugeborene auf dem Dach eines Carports bei einem Mehrparteienhaus in Graz-Wetzelsdorf aufgefunden worden. Die Mutter des Kindes wurde kurz darauf festgenommen.

Unmittelbar nach dem Fund ermittelte die Staatsanwaltschaft noch wegen des Verdachts auf Mord. Im weiteren Verlauf der Untersuchungen verschob sich jedoch die rechtliche Einschätzung: Ein psychologisches Gutachten legte nahe, dass eher der Tatbestand der Tötung eines Kindes bei der Geburt in Betracht zu ziehen sei.

Verfahren eingestellt

Auf dieser Grundlage wurden die Ermittlungen neu ausgerichtet – die Frau wurde nach 16 Tagen aus der Untersuchungshaft entlassen.

Da sich letztlich auch dieser Verdacht nicht mit der erforderlichen Sicherheit belegen ließ, hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren endgültig eingestellt.