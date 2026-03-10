Österreich: Wechselhaftes Wetter mit Regen und Schnee angekündigt

Das stabile Hoch verabschiedet sich – Österreich steht eine Woche mit wechselhaftem Charakter und ersten Tiefausläufern bevor.

Das wetterbestimmende Hochdruckgebiet verliert ab Dienstag zunehmend an Einfluss – vereinzelte Schauer sorgen für ein unruhigeres Wettergeschehen als in den vergangenen Tagen. Die Windströmung schwenkt wieder auf westliche Richtung, das Wetter wird wechselhafter, und zur zweiten Wochenhälfte hin greifen erneut Tiefausläufer auf die Alpen über.

Der Dienstag startet in den meisten Teilen des Landes noch niederschlagsfrei. Ab dem Vormittag sind vor allem im Mühl- und Waldviertel Schauer zu erwarten, in der zweiten Tageshälfte erfasst die Schaueraktivität auch das östliche Bergland. Zwischendurch zeigt sich gelegentlich die Sonne, während der Westen und Süden des Landes überwiegend freundlich und trocken bleiben.

Der Südostwind flaut ab und weht nur noch schwach bis mäßig. An den Temperaturen ändert sich kaum etwas, die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 18 Grad.

Mehr zum ThemaHöhentief bringt lokale Gewitter – Wetter bleibt wechselhaft⇢

Wechselhafter Mittwoch

Am Mittwoch bleibt das Wetter gebietsweise leicht wechselhaft. Besonders entlang der Nordalpen sowie im östlichen Bergland sind im Tagesverlauf immer wieder einzelne Schauer möglich. Im Donauraum und im östlichen Flachland überwiegt bei geringer Schauerneigung der Sonnenschein, ebenso am Alpenhauptkamm sowie in Osttirol und Oberkärnten. Der Wind weht meist schwach, die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 12 und 18 Grad.

Regen ab Donnerstag

Der Donnerstag beginnt im Osten und Süden vielerorts sonnig, während an der Alpennordseite bereits in den Morgenstunden Regen einsetzt. Im Laufe des Vormittags greifen Wolken und Schauer auf weite Teile des Landes aus, die Schneefallgrenze liegt dabei von West nach Ost zwischen 1.200 und 1.700 Meter. Am Nachmittag hält sich der Regen vor allem im Südosten, während er im Westen und Norden nachlässt. Im Donauraum frischt mäßiger, zeitweise auch lebhafter Westwind auf. Die Temperaturen liegen von West nach Ost zwischen 11 und 17 Grad.

Mehr zum ThemaRote Warnstufe! Schnee-Chaos und Starkregen treffen Österreich⇢

Der Freitag startet verbreitet mit Frühnebelfeldern, die spätestens am Vormittag der Sonne weichen. Bei einzelnen harmlosen Wolken bleibt es bis in den Abend hinein freundlich. Ab Mittag frischt lebhafter Südostwind auf, die Temperaturen erreichen 13 bis 18 Grad.