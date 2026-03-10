OP-Verwechslung: Gericht spricht Patientin kein Schmerzengeld zu

Ein Arzt operiert den falschen Finger – und trotzdem bleibt die Klage der Patientin durch alle Instanzen erfolglos.

Eine Patientin in Oberösterreich musste eine ungewöhnliche Erfahrung machen: Der behandelnde Arzt operierte nicht den vorgesehenen, sondern den falschen Finger. Die Frau litt an einer Einengung der Beugesehne an den Ringbändern des rechten Mittelfingers sowie des rechten Ringfingers – ein Zustand, der mit Schmerzen und eingeschränkter Beweglichkeit einherging. Vorgesehen war ein Eingriff am Mittelfinger, doch der Chirurg operierte irrtümlich den Ringfinger.

Klage abgewiesen

Die Patientin akzeptierte den Fehler nicht widerspruchslos und brachte eine Klage gegen das Krankenhaus sowie dessen Haftpflichtversicherung ein. Sie forderte 5.000 Euro Schmerzengeld – begründet mit elf Tagen andauernden Schmerzen und einer eineinhalb Zentimeter langen Narbe, die nach dem Eingriff zurückblieb.

Sowohl das Bezirksgericht Braunau am Inn als auch das Landesgericht Ried im Innkreis wiesen die Klage ab. Die Begründung der Richter: Der Eingriff habe letztlich seinen Zweck erfüllt, weil das schmerzhafte „Schnappen“ des Ringfingers nach der Operation nicht mehr auftrat.

OGH-Entscheidung

Die Frau ließ es dabei nicht bewenden und rief den Obersten Gerichtshof an – auch dort blieb ihr eine Entschädigung verwehrt.