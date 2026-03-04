Wetter dreht völlig – Hagel trifft Österreich

Blitze, Hagel, Platzregen – der Mittwoch brachte Österreich einen unruhigen Wetterstart. Was danach folgt, überrascht.

Am Mittwochnachmittag brachte ein Höhentief erste Schauer und Gewitter in die Bucklige Welt. Bereits am Vormittag hatte sich in der Semmering-Region ein erstes Gewitter entwickelt. Gegen 13 Uhr wurde im steirischen Mürzsteg der „erste Hagel der Saison“ registriert.

„In Summe gab es heute bereits mehr als 350 Blitzentladungen“, so die Experten bei ihrem Update. Die Meteorologen der Unwetterzentrale UWZ informierten: „Lokal kann es am Alpenostrand in den kommenden Stunden zu Platzregen und kleinem Hagel kommen.“ Der Alpinwetterdienst von Kachelmannwetter schloss sich gegen 15 Uhr mit einer Warnung vor „Schauer und Gewitter mit Starkregen“ im Osten der Steiermark an. Auch das Burgenland ist von der Wetterlage betroffen.

Mehr zum ThemaHöhentief bringt lokale Gewitter – Wetter bleibt wechselhaft⇢

Sonniges Wochenende

Der Donnerstag steht überwiegend im Zeichen des Sonnenscheins. In den Niederungen hält sich zu Beginn noch Nebel beziehungsweise Hochnebel, der sich jedoch im Laufe des Vormittags rasch auflöst. Über dem Berg- und Hügelland bilden sich am Nachmittag vereinzelt harmlose Quellwolken, Niederschlag bleibt aber aus. Der Wind weht teils mäßig aus Ost bis Nordost, die Temperaturen erreichen maximal 11 bis 18 Grad.

Der Freitag beginnt in den Niederungen erneut mit örtlichen Nebelfeldern, die sich im Laufe des Vormittags rasch auflösen. Abseits davon scheint bereits ab den frühen Morgenstunden die Sonne, und das sonnige Frühlingswetter setzt sich über den gesamten Tag fort. Vereinzelte Schleier- und Quellwolken bleiben ohne Auswirkungen, allerdings trübt zunehmende Dunstbildung die Sicht. Bei teils mäßigem Wind aus Ost bis Südost werden Temperaturen zwischen 11 und 18 Grad erwartet.

Saharastaub erwartet

Am Samstag lösen sich die örtlichen Nebelfelder in den Niederungen bereits am Vormittag auf, danach setzt sich verbreitet Sonnenschein durch. Der weitere Tagesverlauf bleibt sehr sonnig, lediglich einzelne harmlose Schleier- und Quellwolken ziehen vorüber. Saharastaub sorgt zusätzlich für einen diesigen Eindruck am Himmel. Der Ost- bis Südostwind weht schwach bis mäßig, im Osten stellenweise auch lebhaft, die Temperaturen klettern auf 11 bis 19 Grad.

Auch der Sonntag präsentiert sich ruhig und frühlingshaft. Nach der Auflösung örtlicher Nebelfelder zeigt sich erneut die Sonne, wenngleich Saharastaub den Himmel diesig erscheinen lässt und etwas mehr Bewölkung als zuletzt unterwegs ist. Niederschlag bleibt dennoch aus.

Bei überwiegend mäßigem Südostwind werden Höchstwerte zwischen 11 und 18 Grad erreicht.