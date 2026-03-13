Iran-Krieg erreicht jetzt auch den Motorsport: Zwei Grands Prix gestrichen

Ein Krieg verändert den Formel-1-Kalender: Zwei Rennen im Nahen Osten wackeln – und die Zeit für Alternativen läuft ab.

Die Grands Prix von Bahrain und Saudi-Arabien stehen vor dem Aus. Laut Berichten des TV-Senders Sky, der die Formel 1 in Deutschland und Großbritannien überträgt, werden das Rennen in Bahrain am 12. April sowie der Grand Prix in Dschidda eine Woche später am 19. April abgesagt. Eine offizielle Entscheidung der Formel 1 steht zwar noch aus, soll aber spätestens am 20. März getroffen werden. F1-Präsident Stefano Domenicali betonte: „An erster Stelle steht für uns die Sicherheit aller Beteiligten, der Menschen und des Veranstalters selbst. Wir wollen heute noch keine Erklärung abgeben, da sich die Lage weiterentwickelt und wir noch Zeit haben, die richtige Entscheidung zu treffen.“

Auslöser der Entwicklung ist der am 28. Februar ausgebrochene Iran-Krieg. Die USA und Israel führen Angriffe auf den Iran und dessen Hauptstadt Teheran, der Iran reagiert seinerseits mit Attacken auf US-Stützpunkte in anderen Golfstaaten sowie der Sperrung der Straße von Hormus. Die daraus resultierende Sicherheitslage in der Region macht eine Austragung der beiden Rennen offenbar unmöglich.

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Kalender schrumpft

Ursprünglich galt der Sonntag mit dem Grand Prix von China als entscheidende Deadline: Danach hätten die ersten Ausrüstungstransporte in den Nahen Osten anlaufen müssen. Ein kurzfristiger Ersatz für die wegfallenden Rennen gilt als kaum realisierbar. Europa-Rennen scheiden aufgrund logistischer Hürden weitgehend aus, und auch die zuletzt diskutierte Option eines zweiten Japan-Rennens steht auf wackeligen Beinen.

Damit dürfte der Formel-1-Kalender von ursprünglich 24 auf 22 Rennen zusammenschrumpfen.

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Katar und Abu Dhabi

Unberührt von der aktuellen Lage bleiben vorerst die beiden abschließenden Nahost-Stationen des Jahres: Der Grand Prix von Katar am 29. November und das Saisonfinale in Abu Dhabi am 6. Dezember stehen weiterhin im Kalender.