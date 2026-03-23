Nachbarland begrenzt Sprit: Nur noch 50 Liter pro Tag erlaubt!

Slowenien zieht die Notbremse: Wegen massivem Tanktourismus aus den Nachbarländern gilt ab sofort eine strikte Kraftstoff-Rationierung.

Slowenien begrenzt ab sofort die tägliche Kraftstoffmenge, die Autofahrer an Tankstellen erwerben dürfen: Das Maximum liegt bei 50 Litern pro Person und Tag, für Unternehmen gilt eine Obergrenze von 200 Litern täglich. Ministerpräsident Robert Golob gab diese Maßnahme auf einer Pressekonferenz in Ljubljana bekannt. In Kraft treten sollte die Regelung bereits am Sonntag.

Wie die Einhaltung der Limits kontrolliert werden soll, ließ die Regierung zunächst offen. Als wesentlichen Grund für die Rationierung nannte Golob den stark gestiegenen Tanktourismus, der sich seit Beginn des Iran-Kriegs vor allem aus Österreich und Italien entwickelt hat – bedingt durch die im Vergleich deutlich günstigeren Spritpreise in Slowenien.

Mehr zum ThemaSprit-Exodus: Österreicher stürmen slowenische Tankstellen⇢

Die Versorgungslage des Landes sei grundsätzlich stabil, die Treibstofflager gut gefüllt, so Golob. Engpässe gebe es lediglich bei der Belieferung der Tankstellen.

Staatliche Preisdeckelung

Slowenien verfügt bereits seit geraumer Zeit über eine staatliche Preisdeckelung für Kraft- und Treibstoffe, die die Preise auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau hält. Aktuell kostet ein Liter Benzin der Sorte 95 Oktan 1,466 Euro.

Seit Freitag ist diese Preisbindung allerdings für Autobahntankstellen außer Kraft gesetzt – dort werden rund 1,70 Euro pro Liter fällig. Damit liegt der Preis zwar spürbar höher als an regulären Tankstellen, bleibt aber nach wie vor deutlich unter dem österreichischen Niveau.