Regierung greift ein: Jetzt kommt die Spritpreisbremse!

Der Krieg im Nahen Osten trifft Österreicher direkt an der Zapfsäule – die Regierung reagiert mit einem Kompromiss.

Angesichts der durch den Iran-Krieg angetriebenen Treibstoffpreise hat die österreichische Regierung eine Einigung auf eine Spritpreisbremse erzielt. Das Maßnahmenpaket sieht einerseits eine moderate Absenkung der Mineralölsteuer vor – ein zentrales Anliegen der ÖVP – und andererseits ein Einfrieren der Margen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, wie es die SPÖ gefordert hatte.

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Zehn Cent Entlastung

Zusammen sollen diese Entlastungen den Preis pro Liter Kraftstoff um zehn Cent drücken. In Kraft treten sollen die Regelungen bis April, ihre Geltungsdauer ist vorerst auf das laufende Jahr beschränkt.

Konkrete Details will die Regierung noch heute im Anschluss an den Ministerrat bekanntgeben.

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