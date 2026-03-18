KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Spritpreisbremse

Regierung greift ein: Jetzt kommt die Spritpreisbremse!

Regierung greift ein: Jetzt kommt die Spritpreisbremse!
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Der Krieg im Nahen Osten trifft Österreicher direkt an der Zapfsäule – die Regierung reagiert mit einem Kompromiss.

Angesichts der durch den Iran-Krieg angetriebenen Treibstoffpreise hat die österreichische Regierung eine Einigung auf eine Spritpreisbremse erzielt. Das Maßnahmenpaket sieht einerseits eine moderate Absenkung der Mineralölsteuer vor – ein zentrales Anliegen der ÖVP – und andererseits ein Einfrieren der Margen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, wie es die SPÖ gefordert hatte.

Mehr zum ThemaNeue Tankstellen-Regel sorgt für Kritik von ARBÖ und ÖAMTC

Zehn Cent Entlastung

Zusammen sollen diese Entlastungen den Preis pro Liter Kraftstoff um zehn Cent drücken. In Kraft treten sollen die Regelungen bis April, ihre Geltungsdauer ist vorerst auf das laufende Jahr beschränkt.

Konkrete Details will die Regierung noch heute im Anschluss an den Ministerrat bekanntgeben.

Mehr zum ThemaTankstellen warnen vor Plänen der Regierung: „Macht Benzin noch teurer

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Immobilienkrise
Kroatien-Flaute: Neue Steuer lässt Adria-Villen leerstehen
| Mondkonjunktion
Mittwoch wird emotional: Diesem Zeichen reicht’s jetzt
| Brandkatastrophe
Brand-Tragödie von Crans Montana: Neu aufgetauchte Videoaufnahmen zeigen fatale Entscheidung
| Tunnelfreigabe
Karawanken: Nach 33 Jahren ist der Stau-Albtraum vorbei
| Drogenhandel
Kokain-Dealer mit 10 Kindern von vier Frauen verspricht: „Nie wieder!“
MEHR AKTUELLE NEWS