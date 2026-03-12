Ölreserven: 400 Millionen Barrel Öl beschlossen, aber nur ein Tropfen auf heißen Stein

400 Millionen Barrel Öl, ein einstimmiger Beschluss – und trotzdem wächst die Skepsis der Experten.

Die Internationale Energieagentur hat eine koordinierte Freigabe von 400 Millionen Barrel Öl aus den strategischen Reserven ihrer Mitgliedsländer beschlossen. Wie die IEA am 11. März 2026 mitteilte, stimmten alle 32 Mitgliedsstaaten einstimmig für diesen Schritt, um die globalen Ölmärkte angesichts des Krieges im Iran zu stabilisieren. Bereits 2022 hatte die Agentur in zwei Phasen knapp 183 Millionen Barrel freigegeben – damals, um die Versorgung zu sichern und den Preisauftrieb zu dämpfen, nachdem die G7 eine Preisobergrenze für russisches Öl eingeführt hatte, um Moskaus Kriegsfinanzierung in der Ukraine zu erschweren.

Doch die Maßnahme dürfte nur begrenzte Wirkung entfalten. Reuters-Kolumnist Ron Bousso warnt, dass die Freigabe den Regierungen allenfalls eine kurze Verschnaufpause verschaffen werde, um mit Inflation und konjunkturellen Schwächen umzugehen. Solange sich die Versorgung aus dem Nahen Osten nicht rasch normalisiere, seien 400 Millionen Barrel kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.

Blockade der Hormusstraße

Den Kern des Problems benennt der Kolumnist klar: Die iranische Kontrolle über die Straße von Hormus, ausgelöst durch amerikanisch-israelische Angriffe, blockiert täglich den Durchfluss von rund 20 Millionen Barrel Öl – das entspricht etwa einem Fünftel der weltweiten Produktion. Gemessen daran verlieren die angekündigten 400 Millionen Barrel rasch an Strahlkraft. Bousso hat errechnet, dass das Marktdefizit nach nur elf Kriegstagen bereits rund 220 Millionen Barrel erreicht hat.

Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate versuchen zwar, einen Teil ihrer Exporte über Häfen außerhalb des Persischen Golfs umzuleiten – eine spürbare Entlastung dürfte das jedoch kaum bringen. Wie stark die Reservenfreigabe die Märkte tatsächlich stabilisieren kann oder ob sie das Defizit lediglich über einen längeren Zeitraum streckt, hänge vor allem davon ab, wie lange der Krieg und die Blockade der Meerenge andauern, mahnt Bousso.

Entscheidende Details zur konkreten Umsetzung sind bislang noch nicht bekannt – dabei sind genau diese für eine realistische Einschätzung der Wirkung unerlässlich. Wann, in welchem Tempo und an welchen Standorten die Barrel auf den Markt kommen, sei ausschlaggebend, erklärt der Kolumnist. Die IEA hat angekündigt, dass jedes Mitgliedsland selbständig über den Zeitpunkt der Freigabe entscheiden werde.

Experten von JPMorgan schätzen das maximale Freigabetempo auf Basis früherer IEA-Entscheidungen auf rund 1,2 Millionen Barrel täglich. 2022 floss das Reservenöl mit etwa einer Million Barrel pro Tag auf den Markt. Bei diesem Tempo würden die freigegebenen Mengen nur einen Bruchteil der blockierten Lieferungen ausgleichen, und das Versorgungsdefizit bliebe enorm, so Bousso.

Asiens Versorgungskrise

Am härtesten trifft der Versorgungsschock bislang Asien: Rund 60 Prozent der asiatischen Ölimporte stammten aus dem Persischen Golf. Raffinerien in der Region haben bereits begonnen, ihre Verarbeitungskapazitäten zu drosseln, einzelne Länder rationieren bereits den Kraftstoffverkauf.

Japan hat angekündigt, ab dem 16. März rund 80 Millionen Barrel aus staatlichen und Unternehmensreserven freizugeben – das entspricht etwa 45 Tagen des nationalen Verbrauchs und soll den heimischen Raffinerien rasch und spürbar Erleichterung bringen, wie Bousso einschätzt. Die USA werden 172 Millionen Barrel aus ihren strategischen Reserven bereitstellen, wie Energieminister Chris Wright am Mittwoch bekanntgab. In Salzkavernen entlang der Küste des Golfs von Mexiko lagern derzeit rund 415 Millionen Barrel – weniger als 60 Prozent der Gesamtkapazität, wie Daten des Energieministeriums zeigen.

Für die asiatischen Raffinerien dürften die amerikanischen Barrel jedoch nur bedingt hilfreich sein. Ein Tanker benötigt von der US-Golfküste nach Asien 40 bis 60 Tage – je nach Route mehr als doppelt so lang wie Schiffe aus dem Nahen Osten. Hinzu kommen deutlich höhere Frachtkosten: Laut Reuters-Berechnungen schlagen die Transportkosten derzeit mit zehn bis zwölf Dollar pro Barrel zu Buche, was rund zwölf Prozent des Ladungswerts entspricht. Vor dem Krieg lag dieser Anteil bei lediglich zwei bis drei Prozent.

Und die Freigabe hat auch einen langfristigen Preis, warnt Bousso: Sollte sich der Krieg hinziehen oder die Lage eskalieren, stehen den betroffenen Staaten künftig deutlich geringere Reserven zur Verfügung.

