Heimliche Sterilisation: Frauen mit Behinderung wissen nichts von Eingriffen

Ein Eingriff, der Leben verändert – und der in vielen Fällen ohne das Wissen der Betroffenen stattfindet. Ein Dokumentarfilm bringt ein heikles Thema ans Licht.

In Österreich und Deutschland werden Menschen mit Behinderungen nach wie vor sterilisiert, ohne dass sie persönlich und ausdrücklich zugestimmt haben. Dabei ist die Rechtslage eindeutig: Selbst wenn jemand unter rechtlicher Vertretung steht, darf ein solcher Eingriff nicht ohne die persönliche Einwilligung der betroffenen Person vorgenommen werden. Allein die Zustimmung einer Vertretungsperson reicht nicht aus – eine Sterilisation ohne das Einverständnis der Betroffenen ist nur in absoluten Ausnahmefällen und ausschließlich auf Grundlage einer gerichtlichen Entscheidung zulässig, etwa wenn eine unmittelbare Lebensgefahr besteht. In Österreich ist die Zwangssterilisation von Menschen mit Behinderungen gemäß § 90 StGB strafbar.

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Fehlende Aufklärung

Dass diese Regelungen in der Praxis häufig nicht bekannt sind, gilt sowohl für medizinisches Fachpersonal als auch für rechtliche Vertretungspersonen. Hinzu kommt ein weiteres Problem: Der Wunsch nach einer Sterilisation geht in vielen Fällen gar nicht von den betroffenen Menschen selbst aus, sondern von deren Vertretungspersonen. Kritisiert wird außerdem, dass ärztliche Aufklärungsgespräche in der Regel nicht auf die Patientinnen und Patienten ausgerichtet sind, sondern auf deren rechtliche Vertretung – wobei die Betroffenen dem Gespräch aufgrund medizinischer Fachsprache häufig gar nicht folgen können.

UN-Kritik & Film

Auf diese Missstände hat das Medienhaus andererseits aufmerksam gemacht, das am gestrigen Abend den Dokumentarfilm „Hauptsache, du kriegst kein Kind“ präsentierte. Der Film richtet seinen Blick konkret auf Frauen mit Behinderungen. Im Rahmen der Vorstellung wurde auch darauf hingewiesen, dass mehrere der befragten Frauen angaben, nicht zu wissen, ob bei ihnen eine Sterilisation durchgeführt wurde.

Zudem wurde auf einen Prüfbericht der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2023 verwiesen, in dem die Praxis rechtswidriger Sterilisationen ohne ausdrückliche Zustimmung von Menschen mit Behinderungen ausdrücklich kritisiert wird. Obwohl der gesetzliche Rahmen klar und restriktiv geregelt ist, mangelt es offenkundig an dem notwendigen Wissen bei allen Beteiligten.