Transporter explodiert nach Zug-Crash – Trümmerfeld über Hunderte Meter

Explosionen, Trümmer, Verletzte – ein Bahnübergang in Rheinland-Pfalz wird zum Schauplatz eines dramatischen Aufpralls.

In der rheinland-pfälzischen Ortschaft Insheim ereignete sich am Montagabend ein schwerer Unfall: Ein Regionalexpress stieß mit einem Autotransporter zusammen, der auf einem Bahnübergang festgefahren war. Der Fahrer des Transporters war im zähfließenden Verkehr mit seinem Auflieger auf den Gleisen zum Stehen gekommen. Trotz einer eingeleiteten Notbremsung gelang es dem Lokführer nicht mehr, den Zug rechtzeitig zum Stillstand zu bringen.

Feuer und Explosionen

Laut einem Bericht von n-tv.de fing der Transporter infolge des Aufpralls Feuer. Dabei soll es zu mehreren Explosionen gekommen sein. Der Fahrer des Fahrzeugs konnte das Fahrzeug zwar noch verlassen, zog sich jedoch durch umherfliegende Trümmer schwere Verletzungen zu. Vier Reisende im Zug wurden durch die Wucht des Zusammenpralls leicht verletzt.

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Ermittlungen laufen

Die Polizei beschrieb das Ausmaß der Verwüstung als ein Trümmerfeld, das sich über mehrere Hundert Meter erstreckte. Der entstandene Sachschaden wird von den Behörden auf mehrere Hunderttausend Euro beziffert. Die betroffene Bahnstrecke blieb bis zum Dienstagmorgen gesperrt; die Ermittler prüfen nun, ob menschliches Versagen als Unfallursache in Betracht kommt.