Fahrer schwer verletzt: Lkw-Crash legt A1 stundenlang lahm

Ein Lkw-Crash auf der A1 hinterlässt eine massive Dieselspur – und legt eine der meistbefahrenen Autobahnen Österreichs stundenlang lahm.

Auf der Westautobahn (A1) kam es in der Nacht auf Dienstag zu einer mehrstündigen Vollsperrung im Bereich St. Valentin im Bezirk Amstetten. Auslöser war ein schwerer Lkw-Unfall, bei dem erhebliche Mengen Treibstoff auf die Fahrbahn ausgetreten waren. Die Sperre dauerte mehr als neun Stunden an; ab 5.00 Uhr morgens war die Strecke wieder befahrbar.

Während der Sperrung wurde der Verkehr bereits bei der Abfahrt Asten/St. Florian von der Autobahn abgeleitet. Lkw-Fahrer, die zu diesem Zeitpunkt nicht mehr umgeleitet werden konnten, verbrachten die Nacht laut ORF-Verkehrsservice im Stau.

Unfall auf der A1

Alarmiert wurde die Feuerwehr am Montag gegen 19.30 Uhr. Wie die Freiwillige Feuerwehr St. Valentin mitteilte, prallte ein Lkw aus noch ungeklärter Ursache rund einen Kilometer vor der Ausfahrt St. Valentin gegen eine Brücke sowie die Leitschiene. Das Schwerfahrzeug erlitt dabei erhebliche Schäden.

Der Fahrer konnte die Kabine aus eigener Kraft verlassen und wurde anschließend mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Aufwändige Bergung

Über alle drei Fahrstreifen erstreckte sich laut Feuerwehr eine „enorme Ölspur“; „einen kompletten Dieseltank hat es 50 Meter vom Fahrzeug weggeschleudert“. Der betroffene Streckenabschnitt zwischen Enns-Ost und St. Valentin wurde daraufhin für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt.

Die Freiwillige Feuerwehr Amstetten beschrieb den Einsatz als „äußerst aufwändig“: Der ausgelaufene Treibstoff musste gebunden, das Fahrzeug gesichert werden. Da der verunfallte Sattelzug Waren für einen Supermarkt geladen hatte, war zudem eine vollständige Entladung der Fracht erforderlich.