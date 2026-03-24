66 Tote bei Flugzeugabsturz – Rettung kämpft um Überlebende

Kurz nach dem Start endet ein Militärflug in einer Katastrophe – Kolumbien trauert um Dutzende Tote, die Ursache bleibt vorerst ungeklärt.

Ein Militärflugzeug ist gestern im Süden Kolumbiens kurz nach dem Abheben abgestürzt – dabei kamen mindestens 66 Menschen ums Leben. Die Maschine war vom Flughafen der Stadt Puerto Leguizamo im Departamento Putumayo, nahe der Grenze zu Peru, gestartet und wenige Minuten später aus noch ungeklärter Ursache zu Boden gegangen, wie Verteidigungsminister Pedro Sanchez bekanntgab.

Laut dem Kommandeur der kolumbianischen Luftstreitkräfte, General Carlos Fernando Silva, befanden sich 114 Passagiere sowie elf Besatzungsmitglieder an Bord. Bei der abgestürzten Maschine handelte es sich um eine Transportmaschine vom Typ Hércules der kolumbianischen Luftwaffe. Der regionale Gouverneur teilte mit, dass es sich beim Großteil der Insassen um Militärangehörige handelte; darüber hinaus seien auch einige Polizisten an Bord gewesen.

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Rettung am Absturzort

In sozialen Netzwerken kursierende Aufnahmen zeigten am Unglücksort eine mächtige graue Rauchwolke sowie verstreute Trümmer. Wie der Radiosender Bluradio berichtete, machten sich Anwohner und Einsatzkräfte umgehend auf den Weg zur Absturzstelle, um Verletzte zu versorgen.

Mehrere Personen befänden sich in einem kritischen Zustand, teilte Gouverneur John Gabriel Molina Acosta nach einer Sitzung des einberufenen Krisenstabs mit.