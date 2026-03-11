Sie zögerte aus Angst – Mitarbeiter soll Mutter in den Tod gestoßen haben (VIDEO)

Ein Ausflug, ein Versprechen der Sicherheit – und ein Ende, das eine Familie für immer verändert hat.

Ein Ausflug in einen Vergnügungspark in Kolumbien hat für eine junge Mutter tödlich geendet. Yuris Cristel Camila Garcia Manrique, 28 Jahre alt, kam ums Leben, nachdem sie an der beliebten Touristenattraktion Entre Flores im kolumbianischen Chinacotá von einer Rutsche geschleudert wurde und in die Tiefe stürzte. Der gesamte Vorfall wurde auf Video festgehalten – und die Aufnahmen sind erschütternd.

Zu sehen ist, wie Manrique mit einem Helm ausgestattet oben an der Rutsche wartet und sich an einem Reifen festhält. Ein Mitarbeiter der Anlage redet beruhigend auf sie ein. „Wird jemand unten auf mich warten?“, fragt die junge Frau, sichtlich nervös. Der Mitarbeiter versichert ihr, dass am Ende ein Schwimmbecken warte, das „immer alle auffängt“. „Hab keine Angst“, sagt er – und schiebt sie die Rutsche hinunter.

Tödlicher Sturz

Manrique rast die steile Bahn hinab, verschwindet um eine Kurve – und Sekunden später sind Schreie zu hören. „Ist sie runtergefallen?“, fragt ein Mitarbeiter. Genau das war passiert: In der Kurve wurde die 28-Jährige von der Rutsche geschleudert und stürzte rund viereinhalb Meter in die Tiefe.

Wie die lokale Zeitung La Prensa berichtet, erlitt Manrique dabei ein schweres Schädel-Hirn-Trauma sowie Verletzungen an Bauch und Brust. Sie wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, verstarb jedoch noch auf dem Weg dorthin.

Bei der Rutsche handelt es sich um die sogenannte Rainbow Slide, die erst Anfang Feber in Betrieb genommen worden war. In sozialen Medien wurde sie mit einer „extremen Kurve“ beworben. Der Betreiber Entre Flores meldete sich nach dem Unglück mit einer Stellungnahme auf Instagram zu Wort. Man „bedauere zutiefst“ das Geschehene und spreche der Familie, den Freunden und allen Nahestehenden sein aufrichtiges Beileid aus.

Darüber hinaus versicherte das Unternehmen, dass „die Notfall- und Hilfsprotokolle sofort aktiviert“ worden seien und man vollumfänglich mit den Behörden bei der Aufklärung des Vorfalls kooperieren werde. Alle erforderlichen Informationen würden den Ermittlern zur Verfügung gestellt.

Forderung nach Aufklärung

Manriques Mutter fordert laut La Prensa eine lückenlose Untersuchung: „Es war unsere Tochter, die gestorben ist. Wir fordern eine ordentliche Untersuchung und dass die Verantwortlichen für Camilas Tod zur Rechenschaft gezogen werden.“

Die 28-Jährige hinterlässt eine vierjährige Tochter.