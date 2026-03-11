Khamenei-Sohn bei Angriff verletzt? Mojtaba führt Iran aus dem Versteck

Verletzt, unsichtbar, nun an der Macht: Irans neuer Führer Mojtaba Khamenei kehrt ins Rampenlicht – mit offenen Fragen zu seinem Zustand.

Mojtaba Khamenei, der am Sonntag zum neuen obersten geistlichen Führer des Iran ernannt wurde, soll bei einem US-israelischen Angriff am 28. Februar 2026 verletzt worden sein – jenem Anschlag, bei dem sein Vater Ali Khamenei getötet wurde. Seit diesem Ereignis, das als Beginn des Iran-Krieges gilt, ist Mojtaba Khamenei nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten. Das staatliche iranische Fernsehen bezeichnete ihn als „verwundeten Veteran des Ramadan-Krieges„, ließ jedoch jegliche Angaben zum Ausmaß seiner Verletzungen vermissen.

Gesundheit bestätigt

Über seinen aktuellen Gesundheitszustand äußerte sich nun Jussuf Peseschkian, Sohn des iranischen Präsidenten und zugleich als Regierungsberater tätig. Er gab heute via Telegram bekannt, dass Khamenei wohlauf sei. „Ich habe Freunde mit Verbindungen gefragt. Sie sagten mir, dass er Gott sei Dank wohlauf ist“, schrieb Peseschkian.