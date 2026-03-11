Gesetz des Dschungels“: Weinstein im Gefängnis blutig geschlagen

Harvey Weinstein hat sich in einem Interview aus der Haftanstalt Rikers Island erstmals öffentlich über sein Leben hinter Gittern geäußert. Der einstige Filmproduzent beschrieb darin, wie er seit seiner Inhaftierung nahezu vollständig von seinem früheren sozialen Umfeld abgeschnitten ist. Weinstein, der in Kalifornien wegen Sexualverbrechen verurteilt wurde und dessen New Yorker Verurteilung 2024 aufgehoben wurde, bevor er 2025 erneut schuldig gesprochen wurde, gab das Gespräch gegenüber „The Hollywood Reporter“. Thema waren auch sein Verhältnis zu seiner Ex-Frau Georgina Chapman sowie der ausgebliebene Kontakt zu zahlreichen Persönlichkeiten aus der Filmwelt.

Soziale Isolation

„Ich wünschte, Jeffrey Katzenberg würde meinen Anruf annehmen. Ich wünschte, Ted Sarandos würde es tun oder Bradley Cooper. Ich vermisse diese Menschen nicht nur geschäftlich – da war mehr als das“, erklärte Weinstein. Er zeigte sich dabei durchaus bewusst, weshalb niemand mehr den Kontakt zu ihm sucht: „Ich bin Cancel-itis. Giftig. Wenn du meinen Anruf annimmst, wirst du selbst gecancelt.“

Gleichzeitig räumte er ein: „Ich verstehe das. Ich erwarte nicht, dass jemand für mich seine Karriere zerstört.“ Aus eben diesem Grund schrecke er inzwischen selbst davor zurück, frühere Bekannte zu kontaktieren. Der Rückzug aus seinem Leben betreffe dabei nicht nur berufliche Weggefährten aus der Unterhaltungsbranche, sondern reiche laut Weinstein auch in den familiären Bereich hinein.

Aus dem Gefängnisalltag schilderte Weinstein zudem einen gewalttätigen Übergriff, dem er ausgesetzt war. „Als ich einmal darauf wartete, das Telefon benutzen zu können, fragte ich den Mann vor mir, ob er fertig sei. Er stand auf und schlug mir hart ins Gesicht. Ich fiel zu Boden und blutete überall.“ Die Polizisten hätten ihn nach dem Täter gefragt, doch Weinstein schwieg: „Man darf kein Verräter sein. Das ist das Gesetz des Dschungels.“

Mehr zum ThemaÖGK greift Kranken ins Börserl – Politikbeben nach Geheimkürzung⇢

Neuer Prozess

Ab April muss sich Weinstein in New York erneut einem Gerichtsverfahren stellen. Richter Curtis Farber ordnete an, dass ab dem 14. April ein neuer Prozess zu jenem Anklagepunkt stattfinden soll, über den sich die Geschworenen im vorangegangenen Verfahren nicht einigen konnten. Ursprünglich war Weinstein im Jahr 2020 wegen Vergewaltigung und krimineller sexueller Handlungen zu 23 Jahren Haft verurteilt worden, doch dieser Schuldspruch wurde 2024 wegen Verfahrensfehlern aufgehoben.

Der daraufhin neu aufgerollte Prozess endete im vergangenen Sommer mit einem uneinheitlichen Ergebnis: In einem Anklagepunkt schwerer Sexualverbrechen befanden die Geschworenen Weinstein schuldig, in einem weiteren gleichartigen Anklagepunkt sprachen sie ihn frei. Im dritten Anklagepunkt, der einen Vergewaltigungsvorwurf betrifft, konnte keine Einigung erzielt werden – genau dieser Punkt steht nun im April erneut zur Verhandlung. Schuldig fühlt er sich bis heute nicht: „Was ich falsch gemacht habe, war keine sexuelle Belästigung. Es war Untreue gegenüber meiner Frau.“