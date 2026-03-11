87-Jähriger schießt auf Frau und sich selbst – beide tot

Ein ruhiger Montag im Burgenland endet mit einem Verbrechen innerhalb einer Ehe – und zwei Toten innerhalb weniger Stunden.

Im Bezirk Oberwart im Burgenland hat sich am Montag ein Mord-Suizid ereignet: Ein 87-jähriger Mann schoss auf seine Ehefrau und richtete sich anschließend selbst. Beide wurden noch mit Lebenszeichen aufgefunden und per Hubschrauber in Krankenhäuser gebracht.

Der Mann erlag seinen Verletzungen noch am selben Tag, seine Frau verstarb in der Nacht auf Mittwoch.

Das Sozialministerium hat beim Verein Pro Senectute Österreich ein Beratungstelefon für ältere Gewaltopfer, Angehörige oder Pflegekräfte eingerichtet, erreichbar unter der Rufnummer +43 699 11 20 00 99.