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FPÖ-Tankaktion am Wochenende: Marktamt prüft auf Verstöße

FPÖ-Tankaktion am Wochenende: Marktamt prüft auf Verstöße
FOTO: Screenshot/FPÖ
1 Min. Lesezeit |

Billiger tanken dank FPÖ – doch die Jubel-Aktion in Ottakring zieht nun das Marktamt auf den Plan.

Am Sonntagnachmittag veranstaltete die Wiener FPÖ an einer Tankstelle in Wien-Ottakring eine zweistündige Aktion, bei der Treibstoff zu deutlich reduzierten Preisen abgegeben wurde. Hintergrund waren die zuletzt merklich gestiegenen Spritpreise. Autofahrer konnten dabei je nach Kraftstoffsorte zwischen 40 und 44 Cent pro Liter gegenüber dem regulären Preis einsparen.

Der Zuspruch war beträchtlich: Rund hundert Fahrzeuge steuerten die Tankstelle im Laufe der Aktion an.

Rechtliches Nachspiel

Doch die Aktion könnte ein rechtliches Nachspiel haben. Wie die ZiB2 berichtet, hat das Wiener Marktamt eine Prüfung eingeleitet, um festzustellen, ob dabei gegen das Preisauszeichnungsgesetz oder die Spritpreisverordnung verstoßen wurde.

Konkret steht im Raum, dass nach dem Ende der Aktion die Preise wieder angehoben wurden – was einer geltenden Regelung der Bundesregierung widersprechen würde, die Preiserhöhungen an Tankstellen an Wochenenden ausdrücklich untersagt. Die Spritpreis-Verordnung sieht vor, dass Preiserhöhungen an Tankstellen nur einmal pro Tag und nur montags, mittwochs und freitags um 12 Uhr zulässig sind.

Mehr zum ThemaNachbarland begrenzt Sprit: Nur noch 50 Liter pro Tag erlaubt!

KO KOSMO-Redaktion
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