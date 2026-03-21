Diesel um 1,20 Euro pro Liter sorgt für Ansturm (VIDEO)

Ein falscher Preis, eine Nacht voller Andrang – und ein Tankstellenbetreiber, der am Ende auf dem Schaden sitzt.

An einer Tankstelle im westfälischen Bruchmühlen im Kreis Herford sorgte ein Fehler bei der Preisanzeige für erhebliches Aufsehen: Statt des regulären Dieselpreises von 2,20 Euro pro Liter war auf der Preistafel plötzlich nur 1,20 Euro zu lesen. Die Nachricht vom vermeintlichen Billigdiesel verbreitete sich rasend schnell, woraufhin sich lange Fahrzeugschlangen bildeten und es zu einem dichten Gedränge auf dem Tankstellengelände kam. Betreiber Dreyer sprach dabei von teils gefährlichen Situationen.

Fehler in der Nacht

Ausgelöst wurde der Fehler durch eine manuelle Umstellung der Preistafel, bei der die falsche Zahl eingetragen wurde. Bevor der Irrtum gegen 1:30 Uhr in der Nacht bemerkt und korrigiert werden konnte, hatten bereits 40 bis 50 Fahrzeuge den deutlich zu günstig angezeigten Kraftstoff getankt. Auf den Fehler aufmerksam gemacht hatte den Betreiber schließlich ein Kunde selbst.

Finanzieller Schaden

Für Dreyer bleibt der Vorfall mit einem spürbaren finanziellen Verlust verbunden, da eine Versicherung für derartige Fälle nicht aufkommt.

Dass Kunden den Differenzbetrag aus eigenem Antrieb nachzahlen werden, hält er für wenig realistisch.