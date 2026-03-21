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Trauer

„Buffy“-Star Nicholas Brendon stirbt mit 54 Jahren

„Buffy“-Star Nicholas Brendon stirbt mit 54 Jahren
FOTO: Wikimedia/Miguel Discart
1 Min. Lesezeit |

Er war das Herz einer Kultserie – jetzt trauert eine ganze Generation um Nicholas Brendon, der im Schlaf für immer einschlief.

Der US-amerikanische Schauspieler Nicholas Brendon ist am 20. März 2026 im Schlaf eines natürlichen Todes gestorben. Seine Familie machte die Nachricht am Freitag über seinen Instagram-Account öffentlich und bat dabei um Respektierung der Privatsphäre. Einem breiten Publikum wurde Brendon durch seine Darstellung von Xander Harris bekannt – dem besten Freund der Titelfigur in der Kultserie „Buffy – Im Bann der Dämonen“, die zwischen 1997 und 2003 ausgestrahlt wurde.

In dem veröffentlichten Statement der Familie wird er als „leidenschaftlicher, sensibler Künstler, der sich zuletzt verstärkt der Malerei widmete und seine Kreativität mit Freunden und Fans“ teilte, gewürdigt.

Persönliche Kämpfe

Gegenüber CNN erklärte seine Sprecherin, dass Brendon im Laufe seines Lebens mit erheblichen persönlichen Schwierigkeiten konfrontiert gewesen sei. Nach dem Serienende kämpfte er mit Alkoholproblemen und suchte professionelle Hilfe, worauf in den folgenden Jahren weitere Klinikaufenthalte sowie mehrere Festnahmen folgten.

Zuletzt belasteten ihn auch ernsthafte gesundheitliche Beschwerden – darunter Probleme mit der Wirbelsäule sowie Herzrhythmusstörungen. Dennoch habe er sich in ärztlicher Behandlung befunden und der Zukunft optimistisch entgegengeblickt.

KO KOSMO-Redaktion
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