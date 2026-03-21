Trump droht Iran mit Auslöschung: „Will keinen Waffenstillstand“

Drei Wochen Krieg, tausende neue Soldaten, Pläne für Bodenangriffe – der Konflikt zwischen den USA und dem Iran eskaliert in einem alarmierenden Tempo.

Vor dem Weißen Haus erklärte US-Präsident Donald Trump am Freitag unmissverständlich, dass er keinerlei Interesse an einem Waffenstillstand mit dem Iran hege. „Man schließt keinen Waffenstillstand, wenn man die andere Seite buchstäblich auslöscht“, sagte er. Die Vereinigten Staaten seien überdies bereits nah daran, ihre militärischen Ziele zu erreichen.

Dazu zähle Trump die Zerstörung der iranischen Raketenkapazitäten und Verteidigungsindustrie, die Ausschaltung der Marine und Luftwaffe sowie der Flugabwehrsysteme des Landes. Darüber hinaus gehe es darum, einen iranischen Zugang zu Atomwaffen unter allen Umständen zu verhindern. Als weiteres Kriegsziel nannte er den Schutz der Verbündeten im Nahen Osten.

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Irans Gegenhaltung

Irans Außenminister Abbas Araqchi äußerte sich in einem Telefonat mit der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo in eine andere Richtung: Sein Land habe die Meerenge nicht gesperrt und sei bereit, Staaten wie Japan eine sichere Durchfahrt zu garantieren, sofern diese sich mit der iranischen Führung abstimmten. Der Iran strebe „keinen Waffenstillstand, sondern ein vollständiges, umfassendes und dauerhaftes Ende des Kriegs“ an.

Auslöser der Eskalation

Der aktuelle Konflikt wurde durch die Tötung des Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei in gemeinsamen US-israelischen Luftschlägen ausgelöst, woraufhin die libanesische Hisbollah am 2. März Luftangriffe auf Israel startete. Vorausgegangen waren gescheiterte Verhandlungen: Trump hatte dem Iran am 7. März 2025 ein Schreiben mit Forderungen zur vollständigen Abrüstung des Atomprogramms und zum Stopp der regionalen Unterstützung von Proxy-Gruppen mit einer zweimonatigen Frist gestellt, die ohne Einigung verstrich.

Seit nunmehr drei Wochen greifen die USA und Israel den Iran an. Das iranische Militär reagiert seinerseits mit Angriffen auf Israel sowie auf benachbarte Golfstaaten, in denen US-Militärstützpunkte unterhalten werden.

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In der Nacht auf Samstag meldete die israelische Armee den Start neuer Angriffe auf den Iran. Auslöser seien zuvor abgefeuerte iranische Raketen auf israelisches Territorium gewesen. Auch über Saudi-Arabien wurden Drohnen abgefangen.

Pentagons Aufrüstung

Wie das Wall Street Journal berichtet, hat das Pentagon inzwischen drei Kriegsschiffe sowie zwischen 2.200 und 2.500 zusätzliche Marinesoldatinnen und Marinesoldaten in den Nahen Osten verlegt. Parallel dazu liefen Vorbereitungen für einen möglichen Bodentruppeneinatz, wobei noch offen sei, unter welchen Bedingungen der Präsident einen solchen Einsatz genehmigen würde.

Nach Angaben von Axios erwägt die US-Regierung zudem, die iranische Ölplattform Kharg zu besetzen oder zu blockieren, um den Iran zur Freigabe der Straße von Hormuz zu bewegen. Dieser Seeweg gilt als der bedeutendste Engpass für den weltweiten Erdöl- und Flüssigerdgas-Export. Vor einer Woche hatte das US-Militär dort bereits Dutzende militärische Ziele bombardiert.