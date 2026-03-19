Operation Epic Fury: Trump plant Bodentruppen gegen Iran

Die USA führen Krieg gegen den Iran – und planen bereits den nächsten Schritt. Die Optionen auf dem Tisch sind weitreichend.

Washington hält sich alle militärischen Optionen offen. Im Mittelpunkt steht dabei die sogenannte Operation Epic Fury, deren erklärte Ziele die Zerstörung der iranischen Kapazitäten für ballistische Raketen, die Neutralisierung der iranischen Marine, die Eindämmung regionaler Stellvertretergruppen sowie die Verhinderung einer iranischen Atombewaffnung umfassen. Ein Beamter des Weißen Hauses, der nicht namentlich genannt werden wollte, bestätigte, dass eine Entscheidung über den Einsatz von Bodentruppen bislang nicht gefallen sei.

Seit Beginn der Kampfhandlungen am 28. Februar wurden nach Angaben des US Central Command mehr als 7.800 Angriffe durchgeführt. Dabei wurden über 120 iranische Schiffe beschädigt oder versenkt. Das amerikanische Militär verzeichnet seither auch eigene Verluste: 13 Soldaten kamen ums Leben, rund 200 weitere wurden verwundet.

Mehr zum ThemaKriegsführung: Erstmals neue Super-Rakete getestet⇢

Insel Kharg

Am 13. März griffen US-Streitkräfte militärische Einrichtungen auf der Insel Kharg im Persischen Golf an. Trump hatte zuvor auch Angriffe auf die zentrale Ölinfrastruktur des Iran in Aussicht gestellt. Militäranalysten zufolge wäre die Kontrolle über die Insel strategisch wertvoller als ihre bloße Zerstörung.

Ebenso wird erwogen, Truppen auf der Insel Kharg zu stationieren, über die rund 90 Prozent der iranischen Ölexporte abgewickelt werden. Ein amerikanischer Regierungsvertreter warnte allerdings, dass ein solcher Einsatz mit erheblichen Risiken verbunden wäre – der Iran verfüge über die Mittel, die Insel mit Raketen und Drohnen anzugreifen.

Eine der diskutierten Optionen betrifft die Sicherstellung der freien Durchfahrt durch die Straße von Hormus – primär durch Luft- und Seestreitkräfte. Einzelnen Quellen zufolge könnte eine solche Operation jedoch auch die Verlegung von Bodentruppen entlang der iranischen Küste einschließen.

Mehr zum ThemaHormus-Blockade: USA schlagen mit 2,3-Tonnen-Bomben zurück⇢

Darüber hinaus steht die Möglichkeit im Raum, Truppen zur Sicherung iranischer Bestände an hochangereichertem Uran einzusetzen. Quellen zufolge wäre auch diese Option alles andere als einfach umzusetzen und würde selbst für Spezialeinheiten ein erhebliches Risiko darstellen.

Trumps Kurswechsel

Parallel dazu prüft Washington weitere Truppenaufstockungen, die über die bereits eingetroffene amphibische Kampfgruppe mit mehr als 2.000 Marines hinausgehen würden. Gleichzeitig könnte ein Teil der Kapazitäten vorübergehend reduziert werden: Der Flugzeugträger USS Gerald R. Ford wird nach einem Bordbrand zur Wartung nach Griechenland verlegt.

Trump hat seine Position zur Rolle der USA bei der Sicherung der Straße von Hormus mehrfach revidiert. Nachdem er zunächst angekündigt hatte, die amerikanische Marine könnte Handelsschiffe eskortieren, forderte er die Verbündeten auf, mehr Verantwortung zu übernehmen. Da entsprechendes Interesse ausbleibt, stellte er sogar einen vollständigen Rückzug aus dieser Mission in den Raum. „Mich interessiert, was passieren würde, wenn wir mit dem fertig wären, was vom iranischen Terrorstaat übrig ist, und die Verantwortung für die Meerenge jenen Ländern überließen, die sie nutzen“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Mehr zum ThemaIran lässt nur diese drei Länder durch die Straße von Hormus⇢

Geheimdienstdirektorin Tulsi Gabbard erklärte unterdessen, das iranische Urananreicherungsprogramm sei durch die Angriffe im Juni erheblich beschädigt worden. Die Zugänge zu unterirdischen Anlagen seien verschüttet und mit Beton versiegelt worden.