Kriegsführung: Erstmals neue Super-Rakete getestet

Eine neue Waffe hat ihren ersten Einsatz hinter sich – und setzt damit einen Meilenstein in der modernen Kriegsführung.

Die US-Streitkräfte haben die Precision Strike Missile (PrSM) erstmals in einem realen Gefecht eingesetzt. Der erste Kampfeinsatz erfolgte während der Operation Epic Fury gegen den Iran, wie mehrere US-Verteidigungsmedien am 4. März 2026 berichteten. CENTCOM veröffentlichte ein Video, das den Abschuss von PrSM-Raketen von M142 HIMARS-Systemen während der ersten 24 Stunden der Operation zeigt. Die neue Kurzstreckenrakete ist in der Lage, Ziele in einer Entfernung von bis zu 500 Kilometern mit einer Genauigkeit von wenigen Metern zu treffen.

Doppelte Reichweite

Gegenüber dem Vorgängermodell wurde die Reichweite verdoppelt.