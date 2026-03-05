Von der Streife ins Bordell – Ex-Polizistin wird Rotlicht-Chefin

Vom Streifendienst in den Saunaclub: Eine Ex-Polizistin wagt einen Karrierewechsel, der kaum gegensätzlicher sein könnte.

Eine 22-jährige Wienerin hat einen ungewöhnlichen Schritt gewagt: Sarah Omari kehrt dem Polizeidienst den Rücken und wechselt ins Management des Wiener „Saraya-Clubs“ in Wien-Liesing. Der Saunaclub existiert seit 2008 und gehört mit einer Fläche von rund 7.000 Quadratmetern zu den größten Einrichtungen dieser Art in ganz Österreich. Zu Stoßzeiten sind dort bis zu 50 Sexarbeiterinnen aus unterschiedlichen Herkunftsländern tätig.

Die gebürtige Wienerin mit polnischen Wurzeln zeigt sich im Gespräch mit „Heute“ begeistert von ihrer neuen Aufgabe. Ihr Vater Fahim Omari bleibt weiterhin in der Funktion des Geschäftsführers. Noch kurz vor ihrem 18. Geburtstag hatte Sarah Omari ihre Bewerbung bei der Polizei eingereicht, die zweijährige Ausbildung erfolgreich durchlaufen und anschließend als Inspektorin im Außendienst gearbeitet.

Abschied vom Dienst

Für die neue berufliche Perspektive hat Sarah Omari ihre bisherige Laufbahn bewusst hinter sich gelassen. „Ich habe zwei Jahre bei der Wiener Polizei gearbeitet und dort gekündigt, damit ich mich nun um die Geschäfte im ‚Saraya-Club‘ kümmern kann“, sagt sie. Angesichts ihrer Vergangenheit als Polizistin liegt ihr besonders am Herzen, dass im Rotlichtbereich keinerlei kriminelle Strukturen entstehen.

Der Abschied vom Polizeidienst sei ihr nicht leichtgefallen – doch die neue Position bringe spürbare Erleichterungen mit sich. „Ich muss zum Beispiel keine Überstunden mehr machen und wenn ich Urlaub haben will, geht es jetzt schneller und einfacher“, schmunzelt sie.

Neue Zuständigkeiten

Im Club trägt sie künftig Verantwortung sowohl für organisatorische Abläufe als auch für personalbezogene Entscheidungen. Die administrative Abwicklung sowie die Anmeldung der Sexarbeiterinnen fallen in ihren Zuständigkeitsbereich. „Das läuft alles über mich. Die Bewerbungen der einzelnen Frauen sowie die Anmeldungen – darum kümmere ich mich“, erzählt die ehemalige Polizistin.

Der Einstieg in dieses Umfeld sei ihr leichtgefallen, da sie der Branche schon länger mit Interesse begegnet sei. Auch die Realität des Polizeialltags habe ihre ursprünglichen Erwartungen nicht ganz erfüllt. „Ehrlich gesagt, habe ich mir die Arbeit bei der Polizei etwas schöner vorgestellt. Die ganzen Überstunden haben den Job dann aber oft recht zach gemacht.“

Ihren Entschluss, den Polizeidienst aufzugeben, hat Sarah Omari nach eigenen Angaben sorgfältig abgewogen – und bereut ihn bis heute nicht. „Ich habe über die Entscheidung wirklich lange und intensiv nachgedacht und freue mich nun über meine neue Aufgabe“, sagt sie und fügt bestimmt hinzu: „Und ich habe die Entscheidung auch nie bereut!“