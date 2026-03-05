KOSMO KOSMO
Seniorenmobilität

Gratis-Tickets für arme Pensionisten – ÖBB-Aktion startet im April

Gratis-Tickets für arme Pensionisten – ÖBB-Aktion startet im April
Foto: iStock
Kostenlos durch Österreich reisen: Für rund 100.000 einkommensschwache Senioren wird das ab April 2026 ein Stück weit Realität.

Ab dem 15. April 2026 erhalten rund 100.000 einkommensschwache Seniorinnen und Senioren, die das 65. Lebensjahr vollendet haben und Anspruch auf Ausgleichs- oder Ergänzungszulage besitzen, für die Dauer eines Jahres jeweils zwei kostenlose Fahrtgutscheine im ÖBB-Netz. Die Maßnahme soll älteren Menschen mit niedrigem Einkommen den Zugang zu leistbarer Mobilität erleichtern und ihre gesellschaftliche Teilhabe österreichweit stärken.

Kostenlose Vorteilscard

Bereits heute steht dieser Personengruppe die Möglichkeit offen, eine kostenlose Vorteilscard Senior der Österreichischen Bundesbahnen zu beantragen, mit der vergünstigte Fahrpreise in Anspruch genommen werden können.

Die Gutscheine können an ÖBB-Personenkassen entweder auf dem Kundenkonto hinterlegt oder direkt für eine konkrete Reise eingelöst werden. Gültig sind sie für Fahrten mit ÖBB-Tickets innerhalb Österreichs – mit der Einschränkung, dass zumindest ein Streckenabschnitt mit einem Fernverkehrszug zurückgelegt werden muss, also mit Railjet, Eurocity, Intercity oder Interregio.

KOSMO-Redaktion
