„Bruder für immer“: Tattoo als Tribut an Dragan Lazic

Ein Tattoo, eine Freundschaft, ein Verlust: Wie ein Mann seinen Bruder im Geiste unsterblich macht.

Am 13. März lag über Brestac ein Schatten tiefer Trauer. In dem Ort, aus dem auch Sänger Darko Lazic stammt, wurde sein Bruder Dragan zu Grabe getragen – ein junger Mann, der am 11. März bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Sabac ums Leben gekommen war. Der 62-jährige Fahrer des beteiligten Pkw wurde am Unfallort festgenommen und die Staatsanwaltschaft Šabac ordnete eine 48-stündige Untersuchungshaft an. Zur Beerdigung hatten sich Familienangehörige, enge Freunde und zahlreiche Weggefährten aus der Unterhaltungsbranche eingefunden, um dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen.

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Ewige Erinnerung

Seither häufen sich in den sozialen Medien bewegende Abschiedsworte all jener, die Dragan kannten und liebten. Besonders berührt hat dabei eine Geste seines Freundes Dejan Nikolic, der wie Dragan selbst leidenschaftlicher Motorradfahrer war. Dejan entschied sich, die Erinnerung an seinen Freund auf ganz persönliche Weise festzuhalten: Er ließ sich auf der Rückseite seiner Schulter Dragans Initialen tätowieren, eingerahmt von Engelsflügeln und ergänzt um Geburts- und Todesdatum.

Auf Instagram teilte er das Bild der Tätowierung und fand dabei Worte, die kaum jemanden kalt lassen dürften: „Vielleicht holt mich das alles erst jetzt ein. Nach schlaflosen Nächten kann ich noch immer nicht fassen, dass du nicht mehr da bist. Vielleicht spüre ich erst jetzt das ganze Gewicht jenes verhängnisvollen Tages. Eines habe ich verstanden: Manche Menschen verlassen dein Leben nie wirklich – sie leben einfach in dir weiter. Ich kann nicht bestimmen, wie lange jemand an meiner Seite bleibt, aber ich habe mich entschieden, dich bei mir zu tragen, solange ich lebe. Bruder für immer.“